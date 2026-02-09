Amaral celebra su año de 'Dolce Vita' más convulso: "En medio de todo lo hermoso que existe estáis vosotros"

Eva Amaral y Juan Aguirre, es decir, Amaral, ha celebrado este fin de semana un año desde la publicación de su último disco, 'Dolce vita', uno de sus mejores trabajos y con el que han emprendido una de sus giras más ambiciosas en cuanto a la producción y la escenografía. Hace 365 días salió a la venta un esperadísimo disco, que conllevó el inicio de un multitudinario 'tour'.

"Hoy nuestro disco 'Dolce Vita' cumple un año y estamos de celebración tocando en directo. Un millón de gracias por acompañarnos en este viaje. Para nosotros, en medio de todo lo inmenso y lo hermoso que existe estáis vosotros, a nuestro lado. Gracias de corazón. Vamos a celebrarlo como mejor sabemos, haciendo música". Este era el mensaje que publicaban los músicos en sus redes sociales acompañado de una foto de ambos con uno de los vinilos.

Reanudación de la gira

Esta celebración llegaba justo antes de la reanudación de su gira que tuvo que detenerse por la lesión de Juan Aguirre, que le obligó a parar para recuperarse. Y es que el último año de éxitos de Amaral también ha sido, en cierta manera, uno de los más convulsos de su carrera ya que, a la lesión de Juan Aguirre, hay que añadir el episodio médico que sufrió Eva Amaral en su concierto de Tarragona.

La zaragozana requirió de atención médica ya que el vivir en la zona de Galicia donde se vivieron unos terribles incendios durante el verano pasado le provocó un problema respiratorio que se le agravó y le obligó a guardar reposo absoluto lo que también obligó a trastocar algunos de los conciertos de la gira. Además, el disco retrasó su lanzamiento previsto debido al estado del padre de Juan Aguirre.

Ahora con todos los problemas médicos resueltos, Amaral está centrado en su fin de gira que les llevará, en un concierto muy especial, a actuar en el Movistar Arena de Madrid el próximo 28 de diciembre.