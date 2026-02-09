Cómo conseguir gratis una guitarra firmada por Bunbury y que te la entregue el artista en persona

El aragonés Enrique Bunbury ha activado la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo disco 'De un siglo anterior', que saldrá a la venta el próximo 17 de abril y, con él, también se ha puesto todo el merchandising oficial, que en esta ocasión incluye un regalo muy especial para un afortunado que adquiera el disco a través de la tienda oficial de Warner.

Y es que la compañía de discos ha lanzado una promoción muy especial con la complicidad del propio Enrique Bunbury que se ha comprometido a entregar el obsequio al afortunado. Lo que hay en juego es una guitarra firmada por el artista zaragozano y la forma de optar a este premio es muy sencilla.

¿Cómo entrar en el sorteo?

Basta con reservar el disco a través de la tienda oficial de Warner en este enlace y cuando se confirme dicha compra rellenar un cuestionario con el número del pedido. A partir de ahí, solo queda esperar a ver si eres el afortunado.

Por cierto, para participar en el sorteo sirve la compra en cualquier formato, que incluye en esta ocasión el casette (aunque es un euro más caro que en formato vinilo).

Bunbury actuará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 12 de diciembre en un concierto para el que las entradas, a la venta en Ticketmaster, están volando y es previsible que al principio de esta semana se agoten.