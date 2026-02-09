Eric Sardinas aspira a incendiar la sala Rock & Blues con el sonido de las cuerdas de su guitarra

El 2026 está siendo un año importante para la sala Rock & Blues que celebra 10 años desde que Pablo 'Patxi' Cano asumió su dirección, con la promotora Sweet Caroline, y lo está celebrando con una edición especial de uno de sus ciclos más queridos, En Petit Comité. Esta semana llega a la sala Eric Sardinas, guitarrista de 'slide' referente y uno de los máximos exponentes del blues rock. Además, hasta junio pasarán por la sala Harlem Gospel Travelers, Jero Romeo, Micromambo, Las Novias, The Magnetophones, The Long Ryders, Redd Kross y Niños del Brasil. Las entradas se pueden adquirir en la página web de la sala por precios que van entre los 12 y los 25 euros.

Cartel de En Petit Comité, ciclo de conciertos en la sala Rock & Blues / Rock&Blues

El interés por En Petit Comité queda patente en la venta de entradas: Las Novias y Micromambo ya han llegado al 'sold out' y Red Kross, Niños de Brasil y Jero Romero están próximos a lograrlo. Micromambo, de hecho, ha lanzado una segunda fecha: actuarán también el domingo 22 de febrero en horario de vermú, a las 12.30 horas.

Este miércoles 11 de febrero, a las 21.00 hoaras, el protagonista de la noche será el estadounidense Eric Sardinas, nacido el 22 de noviembre de 1970 en Fort Lauderdale (Florida), reconocido como uno de los guitarristas de 'slide' más apasionados e intensos del blues contemporáneo.

Eric Sardinas: blues, rock y mucha guitarra

Desde joven se sintió atraído por la fuerza emocional del blues, lo que definió su estilo único. En los años 90 se trasladó a Los Ángeles, donde formó su banda Eric Sardinas & Big Motor, destacando rápidamente por sus potentes actuaciones en vivo.

Su álbum debut, ‘Treat Me Right’ (1999), fue aclamado por su mezcla de blues del Delta, góspel y boogie, y lo lanzó a la fama internacional. Desde entonces ha girado por todo el mundo con shows enérgicos que se volvieron legendarios. Durante las décadas siguientes publicó discos destacados como ‘Devil’s Train' (2001), ‘Black Pearls' (2003), ‘Eric Sardinas and Big Motor’ (2008) y ‘Sticks & Stones’ (2011), consolidando su reputación dentro del blues-rock.

En 2014 lanzó ‘Boomerang’, confirmando su vigencia artística, y en 2023 regresó con ‘Midnight Junction’, un álbum que combina la tradición del blues con la energía del rock, mostrando su característico virtuosismo con la guitarra slide. El sencillo ‘Long Shot’ reafirma su lugar como una figura esencial del blues moderno.

Mucho En Petit Comité para 2026

El viernes 23 de enero, llegan Los Estanques, grupo que ha construido desde 2017 una de las trayectorias más singulares del rock en castellano. Formados en Madrid por Íñigo Bregel, Germán Herrero, Daniel Pozo y Andrea Conti. En 2024 publican 'Uve', su nuevo álbum con Sonido Muchacho.

El jueves 19 de febrero tocarán en la sala los Harlem Gospel Travelers, presentando 'Rhapsody', un álbum que revisa el gospel clásico incorporando influencias del soul y el funk de los años sesenta y setenta. El trío, formado por Gatling, Dennis Bailey y George Marage, aporta una fuerte identidad colectiva sin renunciar a sus influencias individuales.

El viernes 20 de febrero será el turno de Jero Romero, que actuará en formato acústico presentando su nuevo trabajo 'Mi vida en partes muy pequeñas'.

21 de febrero llegan a la sala Micromambo, un proyecto centrado en la música popular y de raíz latinoamericana, basado en la improvisación y el encuentro entre músicos. Lo integran Jairo Zavala (Depedro), Héctor Rojo y Martín Bruhn, tres intérpretes con una amplia trayectoria internacional.

Las Novias tocarán el 7 de marzo / Steven Murillo

El sábado 7 de marzo estará protagonizado por Las Novias, uno de los grupos fundamentales de la escena aragonesa y del underground estatal. Formados en 1987, publicaron sus primeros discos en los años noventa con Polygram y EMI, producidos por Enrique Bunbury . Actualmente se encuentran finalizando la grabación de su próximo álbum, previsto para este año 2026.

El sábado 18 de abril llegan a la sala The Magnetophones. La banda nace en 2008 con la intención de recuperar y reinterpretar sonidos como el ska, el rocksteady, el reggae, el soul y el rhythm & blues de los años sesenta.

Martes 28 de abril es el día de The Long Ryders, que regresan a España coincidiendo con la publicación de 'High Noon Hymns', su nuevo álbum editado por Cherry Red Records.

El jueves 21 de mayo será la noche de Redd Kross, que celebran más de cuatro décadas de trayectoria como una de las bandas más singulares del rock alternativo estadounidense. Formados en Los Ángeles por los hermanos Jeff y Steven McDonald, evolucionaron del punk inicial hacia un power pop ácido y melódico.

Este ciclo finalizará la primera parte el viernes 5 de junio a las 21h con el concierto de Niños del Brasil. La mítica banda inaugura con este concierto las celebraciones de su 40 aniversario. Bajo el nombre 'Electroacustical', la banda propone un formato abierto que repasa su trayectoria desde una perspectiva diferente. Liderados por Santi Rex y Nacho Atmósfera, y acompañados por una sólida formación, el grupo llega tras la publicación de 'Abierto hasta el amanecer', su segundo disco en directo, grabado en Zaragoza en 2024. Una cita que marca el inicio de un año significativo para una de las bandas clave del panorama aragonés.

Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas.