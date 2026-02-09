Los secretos de la nueva novela de Manuel Vilas que está a punto de publicarse

La nueva novela de Manuel Vilas (ganador del Premio Nadal y finalista del Planeta), 'Islandia', ya tiene fecha de lanzamiento a través de Seix Barral. Será el 18 de febrero cuando el libro vea la luz.

El barbastrense, que acaba de dejar su legado en la Caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid, explica lo que se puede esperar de esta nueva publicación: "'Islandia' no es solo la crónica de una ruptura, es también la aparición de un país nuevo, un territorio que nace cuando dos seres que se quisieron mucho descubren que pueden reconocerse de otra manera. Allí donde termina el amor de pareja, brota una amistad profunda. Esa metamorfosis —ese paso del adiós a la esperanza— es el corazón del libro".

Apuesta por el (des)amor

Por lo tanto, Manuel Vilas vuelve a apostar por el amor o el desamor como motor de la historia. Se trata de una gran historia de amor contada desde el final, según el propio sello editorial, y cuya novela comienza así: "Ya no estoy enamorada de ti". A partir de ahí, el protagonista de 'Islandia' se enfrenta, con sesenta y dos años, a la segunda gran ruptura amorosa de su vida. "Creía que no habría ya más fracasos, que el haber fracasado con mi primer matrimonio era ya suficiente en ese comercio de alegría y tormento que un ser humano mantiene con la vida. ¿Pero una ruptura amorosa es un fracaso? Más bien lo que yo temo es quedar a la intemperie. ¿Qué intemperie? No volver a ser amado por nadie, eso es lo que yo temo. Por eso el matrimonio triunfa, es como una garantía de eficacia para toda la vida", expresa en voz alta.

Y es que, dice el propio Manuel Vilas, "las cosas verdaderamente importantes que ocurren en nuestras vidas suelen ser inenarrables. Por eso 'Islandia' es una novela". "Es un texto autobiográfico y también una novela: el relato de dos personas que, tras años de vida compartida, comprenden que el amor ha cambiado de forma. Ese viaje —un viaje real por Islandia y un viaje interior— narra la despedida, el desgarro y también la luz que llega después", remacha el escritor.

El escritor oscense vuelve al mercado literario con una obra emparejada en cierta manera con 'Ordesa': "Cuando escribía estas páginas pensaba en todas las personas que han vivido una separación amorosa y han tenido que reconstruirse. Igual que con 'Ordesa', deseo que quien lea 'Islandia' sienta que no está solo en ese tránsito. Que las palabras pueden ser un lugar donde apoyarse. Que la literatura a veces ilumina lo que en la vida real resulta indecible. Esto es lo que he querido hacer".

El legado del escritor

Desde la semana pasada el legado de Manuel Vilas ya descansa en el Instituto Cervantes de Madrid. La institución pública acogió un emotivo acto en el que el escritor barbastrense depositó en una de las cajas de su cámara acorazada una serie de objetos y documentos vinculados a su trayectoria profesional y personal. 20 cuadernos manuscritos que funcionan a modo de diario íntimo, cartas y fotos familiares, un álbum de su querido Lou Reed, dos discos duros de su ordenador personal y una traducción de ‘Ordesa’ al chino mandarín son algunos de los elementos que el autor aragonés introdujo en la caja 1.611.