'A muerte con Diego Peña', el humor como antídoto para la tristeza en el Teatro del Mercado

Las reflexiones en tono humorístico sobre la muerte suponen una mezcla atractiva sobre la que gira el nuevo proyecto del cómico zaragozano Diego Peña, que presentará en el Teatro del Mercado su espectáculo 'A Muerte con Diego Peña', en cartel entre el 12 y el 22 de febrero y dentro del marco del ciclo Zaragoza Comedy 2026. En su noveno espectáculo reflexiona de una forma divertida sobre un tema con el que todo el público puede experimentar la empatía que genera algo que concierne a todos los seres humanos.

Tras haber abordado diversos asuntos en sus anteriores ocho espectáculos, Peña ha decidido centrarse en este concepto bajo la premisa: "la comedia se entiende mejor cuando el público se identifica con ella". El 'show' cuenta con un equipo creativo de primer nivel, incluyendo la dirección de Rafa Blanca, iluminación de El Sótano Producciones, escenografía de Ibón Vaquero y Jose Antonio Bernal, espacio sonoro de David Ángulo, fotografía de Anabel López y diseño de cartel de Juan Venganza.

Un cuarto de siglo haciendo reír

Diego Peña es un referente del humor en la ciudad y también en España. Comenzó su carrera en salas locales de Zaragoza antes de dar el salto a los escenarios nacionales más importantes. Durante su carrera ha grabado cuatro monólogos en Comedy Central (antiguo Paramount Comedy) y ha participado en 'Sopa de Gansos Instant' del canal FDF y en la serie 'Aída', así como en el programa 'Ilustres Ignorantes' de Canal+, además de diversos espacios en los que ha colaborado en Aragón TV y Aragón Radio, así como los espectáculos que ha protagonizado junto a Juako Malavirgen durante las Fiestas del Pilar.

El espectáculo ya ha generado una gran expectación, con más de 800 entradas vendidas antes de su estreno. Las funciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios: del 12 al 22 de febrero (excepto lunes 16 y martes 17 por descanso de la compañía) hay horario general a las 20.00 horas; los domingos 15 y 22 las funciones serán a las 19.00 horas.