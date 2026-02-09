Los museos de Zaragoza ponen el acento en la igualdad con otra edición de 'Museos y mujeres'

Las mujeres y la mujer como sujeto activo en la Historia, el arte y la cultura regresan esta semana para protagonizar la quinta edición de 'Museos y mujeres'. Desde el 13 de febrero se podrá disfrutar, a lo largo de 2026, de conferencias, visitas comentadas, espectáculos teatrales o exposiciones, hasta un total de 35 actividades que tendrán como escenario la red de museos municipales, así como la sala Juana Francés, el Museo del Fuego, el Centro de Historias y la Universidad de Zaragoza.

Este comienzo de ciclo coincide con el 11F, el Día de la mujer y la niña en la ciencia, y centra gran parte de las actividades en el mes de febrero. Según ha reseñado Míriam Vera, responsable de la empresa que organiza las jornadas Serendipia Gestión Cultural, este mes será un "febrero especial porque damos voz a mujeres importantes". Así, la historiadora Alejandra Izquierdo dará una conferencia, el 19 de febrero en el Museo del Teatro Caesaraugusta, titulada 'Una egipcia en Roma: el mito de Cleopatra'.

En el mismo escenario, el 26 de febrero, la también historiadora Carmen Guillén, hace un recorrido por los imaginarios históricos sobre la feminidad y la sexualidad con 'Imaginarios del control femenino: de la matrona romana a la mujer caída del franquismo'. Igualmente, en este primer mes, Divulvadoras de la historia grabarán su 'podcast' en el Museo del Foro -14 de febrero-, o habrá un cinefórum, dirigido por Ana Asensio Burriel, dedicado a las mujeres de la Antigua Roma en cine y series -20 de febrero-.

'Museos y Mujeres' rendirá homenaje a la obra de Judy Chicago, 'The dinner party'. Del 3 al 15 de marzo se podrá ver una instalación artística en el Museo del Foro que reinterpreta este icono del arte feminista. Se hablará de la figura de las mujeres en el cuerpo de bomberos, de las mujeres en la antigüedad, los ideales de belleza, pero, sobre todo, de cómo la cultura es "de las mejores herramientas posibles para la igualdad", tal y como ha subrayado Marián Orós, concejala de Igualdad, en la presentación.

Por otra parte, nueve exposiciones, realizadas por mujeres y con la mujer como temática central, se sucederán hasta 2027. La primera, 'Columna' de Sonia Celma, en la sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Le seguirá 'Tal como somos; artistas plásticas zaragozanas en el S. XXI', en la sala Juana Francés del Museo Pablo Serrano. En el Centro de Historias, primero expondrá Laura Gracia Lozano, con la instalación 'Donde habita el olvido', y posteriormente habrá una exposición sobre la figura de Marilyn Monroe. El origami en femenino tendrá su momento a partir de septiembre, con la exposición de la plegadora Yara Yagi en el EMOZ.

Talento femenino

La identidad gráfica de 'Museos y mujeres' en esta ocasión es obra de la ilustradora y tatuadora Sofía Ozcoz, quien ha asumido esta "gran responsabilidad" y ha querido reflejar en el cartel y el diseño el hecho de que la mujer sea un eje central de su trabajo, en especial las "mujeres que me rodean".

Cartel del ciclo creado por Sofía Ozcoz / Ayuntamiento de Zaragoza

Tanto la consejera de Cultura, Sara Fernández, como Orós, han querido destacar la importancia de la colaboración entre estas dos concejalías. Para Orós esta es una oportunidad para revisar el papel de "las mujeres que cambiaron el mundo en silencio". Fernández ha hecho hincapié en la necesidad de seguir publicitando referentes femeninos y ha apostillado que "no podemos reblar" en lo que a términos de igualdad se refiere. En la misma línea, Isabel Ortín, de Serendipia Gestión Cultural, ha agradecido la apertura de los museos municipales a la sociedad y la perspectiva de género que se ofrece con esta programación.

La música como parte de la cultura sobre la que se sostiene este ciclo, ha estado representada en la presentación por la cantautora aragonesa Ester Vallejo, la cual ha hecho su particular alegato a la sororidad y la amistad interpretando 'A la fresca' ("Las frescas a la fresca. Me quedo con mis amigas a cantar dichas y penas"). El sábado 14 de febrero, Vallejo actuará en la grabación del 'podcast' de Divulvadoras de la Historia, 'Techos de opus caementicium', en el Museo del Foro.

La mayoría de las actividades son gratuitas, hasta completar aforo, a excepción de los talleres de pintura (3 euros) y de modelado (5 euros), o las visitas comentadas que tienen un coste de 2 euros en todos los casos. Todas las actividades se pueden consultar y reservar en la web de 'Museos y Mujeres'.