Rubén Pozo agota las entradas para su concierto en Zaragoza del próximo viernes

El artista Rubén Pozo ha colgado el cartel de 'sold out' en su visita a Zaragoza, en el Rock & Blues, el viernes 13, a las 21.00 horas. Quien formase parte durante años, junto a Leiva, de Pereza, presentará junto a su banda, Los Chicos de la Curva, su nuevo disco, '50town', y repasará los grandes éxitos de su carrera en solitario.

A sus cincuenta años, Rubén Pozo atraviesa uno de los momentos más plenos y creativos de su trayectoria. El músico madrileño celebra esta etapa vital y artística con '50town', su quinto disco en solitario, un trabajo honesto y luminoso que está teniendo una gran acogida tanto por público como por los medios y crítica.

Producido por Ricky Falkner -Love of Lesbian, Iván Ferreiro- y grabado en Casa Murada (Tarragona) casi en directo, reúne diez canciones en las que Pozo transforma la palabra "cincuentón" en una especie de país imaginario: un lugar donde la experiencia no pesa, sino que impulsa. El resultado es un disco breve, luminoso y sin solemnidad, con la esencia intacta de un músico que canta con su guitarra rodeado de una banda real.

50 años en gira

Tras presentar el álbum en ciudades como Gijón, Bilbao, Toledo, Salamanca, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, Murcia o Alicante, Rubén Pozo llega ahora a Zaragoza, con todas las entradas vendidas desde hace más de una semana.

La gira, que dio comienzo en octubre del pasado año, suma más de 25 ciudades de todo el país y marca el regreso de Rubén a los escenarios con su nueva banda, Los Chicos de la Curva. A su lado, Charly Bastard -guitarra y coros-, Ángel Herranz -bajo- y Loza -batería afilada- forman un bloque sólido.

En el repertorio de esta gira no faltarán los temas del nuevo disco, así como los clásicos que lo han acompañado desde su aventura en solitario.