Sílvia Pérez Cruz anuncia un concierto en Zaragoza: dónde comprar las entradas

Sílvia Pérez Cruz regresa a Zaragoza, una de sus ciudades fetiche en las que cuenta con un público fiel que llena casi todos sus conciertos, y también a uno de sus espacios favoritos, la sala Mozart del Auditorio donde de unos años a esta parte ha firmado brillantes actuaciones, la última de ellas en mayo del año pasado junto al portugués Salvador Sobral.

El concierto será el sábado, 2 de mayo, a partir de las 20.00 horas y está enmarcado dentro de la gira que está realizando la catalana por diferentes teatros españoles. De hecho, el 24 de marzo actuará ni más ni menos que en el Teatro Real de Madrid. La artista interpretará en directo nuevas canciones originales y estará acompañada sobre el escenario por Carlos Montfort (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, trompeta, coros).

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de la web Notikumi a un precio que oscila entre los 38 y los 56 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona de la sala Mozart elegida.