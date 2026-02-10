Bunbury revela cómo conoció a Iván Ferreiro: "Le quiero mucho"
El artista aragonés señala cuál es su canción favorita de la carrera del solista
Enrique Bunbury ha grabado un vídeo publicado por Iván Ferreiro en sus redes sociales en el que habla de su relación con el artista gallego. Una práctica que el exmiembro de Los Piratas está realizando con diferentes artistas con los que ha tenido relación a lo largo de su trayectoria para pedirles, además, que les recomiende una canción para el 'set list' de su nueva gira, 'Hoy x ayer'.
"Yo conocí a Iván -explica Enrique Bunbury- en la grabación del concierto en directo de Piratas que fue su último disco, ‘Fin de la segunda parte’, si no recuerdo mal. Colaboré en la canción ‘Teching’ y, posteriormente, le llamé para hacer el 'Freak show', la gira que hicimos en una carpa de circo. Por aquel entonces, Iván estaba en el proceso de separación de su banda, y estaba preparando ya canciones para su primer álbum en solitario", revela el artista aragonés.
Iván Ferreiro en Zaragoza
Con respecto al repertorio, Bunbury es prudente, pero desvela su tema favorito: "La primera que se me ha ocurrido ha sido ‘Pájaro azul’, del disco ‘Val Miñor’, que es una canción que siempre me encantó. Al final hará lo que quiera que es lo que tienen que hacer los verdaderos artistas y no tiene por qué hacerme caso porque tiene un montón de canciones fantásticas para elegir de cualquiera de sus discos. Por supuesto le deseo lo mejor, Iván Ferreiro, le quiero mucho", concluye.
Iván Ferreiro celebra el año 35 años de carrera con 'Hoy x Ayer', una gira con la que repasará en 10 ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, el 26 de junio en la sala Multiusos, las canciones más emblemáticas de su repertorio, desde Los Piratas hasta la actualidad.
Ferreiro, una de las voces más reconocidas del panorama indie en España, fue durante trece años el cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas, que editaron cinco elepés antes de su separación, en 2004. En abril de 2005 publicó 'Canciones para el tiempo y la distancia', un primer trabajo en solitario que contiene un himno del género como es 'Turnedo', al que siguieron seis discos más hasta la salida de 'Trinchera Pop' (2023), su último álbum hasta la fecha.
Las entradas para Iván Ferreiro cuestan 46 euros (más gastos de gestión) y se pueden adquirir en su propia página web.
