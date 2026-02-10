El centro cívico Río Ebro pide 'Más risas, por favor' con cuatro espectáculos de humor
La quinta edición de 'Más risas, por favor' reunirá a los mejores cómicos de la escena nacional para llenar de humor febrero, hasta el día 28
El ciclo 'Más risas, por favor' llenará de humor el centro cívico Río Ebro, en el distrito zaragozano del Actur, con cuatro espectáculos que se celebrarán hasta el 28 de febrero. Los humoristas Mario Enzo, Esther Gimeno, Jaime Ocaña, Catalina Pueyo, Marisol Aznar y David Angulo componen el cartel de esta quinta edición, que ofrecerán unas propuestas que comprenden desde la improvisación y los monólogos hasta el formato musical.
El actor multidisciplinar Mario Ezno y su espectáculo 'Las aventuras de Manolo Bolaño' se representó el pasado sábado, 7 de febrero, después de un recorrido por más de 55 países. Fue la puesta en marcha de estas actuaciones.
Así, este sábado, 14 de febrero, le cogerá el relevo Esther Gimeno, cómica, actriz y guionista y una de las primeras mujeres en la escena de la comedia nacional que cuenta con una trayectoria profesional de más de veinte años. Llevará al centro cívico su monólogo 'Estoy bien'.
'Bienvenidos a Carreful' es una comedia del actor y guionista Jaime Ocaña y de la productora Catalina Pueyo, que interpretarán el 21 de febrero, sin la cuarta pared, con música en vivo, discretas dosis de improvisación y la voluntariosa participación del público esta obra.
Fin de fiesta "oregonés"
Cerrará el ciclo, el 28 de febrero, 'Los Cantantes Oregoneses' de Marisol Aznar y David Angulo, un concierto teatral en el que interpretan y parodian canciones de grandes artistas con letras llenas de humor.
Los espectáculos están dirigidos a todos los públicos y las entradas se pueden comprar en la plataforma aragontickets a un precio de 10 euros. Además, también se pueden adquirir en taquilla una hora antes del inicio del show.
