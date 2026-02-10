David Uclés y James Rhodes, juntos en Zaragoza: cuándo y dónde conseguir las entradas
El escritor y el pianista mantendrán una conversación con público en el Auditorio
El pianista James Rhodes (británico de nacimiento pero nacionalizado español) cuenta desde hace ya dos años con un programa en la Cadena Ser donde invita a diferentes personalidades artísticas en una conversación en la que habla sobre aspectos más desconocidos de su trayectoria, más allá de su vida artística.
'En clave de Rhodes' es un espacio para la conversación distendida entre el pianista británico James Rhodes y sus invitados, en la que se abordan temas más allá del perfil más conocido de los entrevistados. Un programa con un tono más humano y personal, en el que la música envuelve a una charla sobre raíces, estereotipos, salud mental, fama, infancia, éxito o conciencia social.
Un capítulo muy especial
El programa grabará su próximo episodio en Zaragoza, concretamente en la sala Mozart del Auditorio el próximo 25 de febrero. Y lo hará con un invitado muy especial, que ahora mismo está en plena vorágine por la actualidad tanto cultural como política, David Uclés.
La Cadena Ser acaba de anunciar el evento y las invitaciones (gratuitas) para poder asistir al programa del 25 de febrero estarán disponibles a partir de este sábado 14 de febrero a partir de las 8.00 a través de la plataforma Eventbrite.
El programa está previsto que comience a las 19.30 horas y tenga una duración de 90 minutos por lo que concluirá alrededor de las 21.00 horas.
