La millonaria oferta a Dover para volver a reunirse para un concierto: esta fue su respuesta

Dover, la banda de Boadilla del Monte, que, desafiando a todas las compañías de disco consiguió triunfar de una manera increíble con su segundo disco, 'Devil came to me', publicado por Subterfuge, dio por concluida su aventura en 2016. Aquel segundo LP (garabado en 20 días y con 80.000 pesetas) le dio un impulso que le permitó al grupo de las hermanas Llanos hacerse con un hueco en el mundo de la música y que hizo que temas como 'Serenade' ya pasaran a formar parte del imaginario colectivo de toda una generación.

Con sus siguientes trabajos, la banda no consiguió alcanzar el nivel de ventas de ese primero, pero siguió en la senda del triunfo hasta que decidió cambiar su estilo con un disco rompedor, 'Follow the city lights', que no convenció a su público que no acabó de entender el giro hacia el pop electrónico. El último destello lo vivió la banda cuando decidió realizar una gira por su 20 aniversario y el 15 de aquel disco, 'Devil came to me', que les devolvió a los orígenes y a una reconciliación con su público antes de la disolución definitiva.

Una oferta estratosférica

Sin embargo, el grupo ha calado tanto entre el público que todavía hay quien quiere soñar con una reunión. Así lo ha desvelado Amparo Llanos en su visita al programa 'Al cielo con ella', de Henar González, en RTVE. Allí, confesó que hace un año recibieron una oferta millonaria, "de mucho dinero, para dar un solo concierto". ¿Cuál fue la respuesta? "Mi hermana Cris fue muy clara, me dijo 'qué gente más maja, dales las gracias, pero diles que no'", confeso Amparo Llanos, que es muy directa: "No creo que vaya a pasar nunca (la reunificación)", aunque sí confiesa que a veces sueña que sucede y "todo es perfecto".

Y, aunque confiesa que ella no cree que pudiera estar al nivel porque tendría que ensayar mucho por la forma en la que tocaba la guitarra, también desliza que es su hermana la que se cierra en banda, "y sin ella es imposible, no le apetece nada".