'Las mujeres cuentan' en la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores: esta es su programación de cara al Día de la Mujer

La Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE) ha preparado en los meses de febrero y marzo diversos ciclos y actos cuyas protagonistas son la poesía y la narrativa escrita por mujeres. La primera de estas actividades será el recital de narrativa breve femenina 'Las mujeres cuentan' que se celebrará este jueves 12 de febrero, a las 19.00 horas, en colaboración con Cultura USJ, en el Edificio Grupo San Valero de Zaragoza en la plaza Santa Cruz.

En este encuentro participarán las escritoras: Cristina Giménez, Elena Laseca, Carmen Aliaga y Eva Balaguer, quienes leerán sus relatos breves y poemas, y contará con la moderación de Pilar Aguarón Ezpeleta. Quien quiera asistir lo podrá hacer de forma gratuita y hasta completar aforo.

El jueves 26 de febrero tendrá lugar un encuentro con Rosa Ruiz Cebollero, que interpretará su monólogo 'Manga por hombro'. La cita tendrá lugar también en el Edificio Grupo San Valero, a las 19.00 horas y será igualmente gratuito.

En marzo conmemorarán el Día de la Mujer, junto a Cultura USJ, con el ciclo 'Seamos breves', el jueves 12 de marzo, en el Edificio Grupo San Valero. En la primera parte de este recital de narrativa se leerá el relato 'Musas en la noche', escrito por Ana Rioja e incluido en el libro 'Kombolói, relatos en torno a la obra de Francisco Rallo'. Acompañarán a esta autora en la lectura: Carmen Sánchez, Lola Basavilbaso, María Otal y Pilar Aguarón Ezpeleta. En la segunda parte del acto se leerán relatos de Pilar Aguarón Ezpeleta y Chesús Yuste.

El mes dedicado a la mujer se completará el 13 de marzo con el ciclo 'El poeta y su voz', dedicado a 'Palabra de mujer'. Contará con la colaboración de la Tertulia Poética Transversores y de la Comisión de Igualdad de la AAEE. En este acto , que se celebrará a las 19.00 horas en la FNAC Plaza España, se leerán versos de diversas poetas. Una vez más, esta propuesta es gratuita para todo el público.

La AAEE cuenta con 286 socios, de los cuales 147 son escritoras, es decir, un 52% asociadas son mujeres. Así, la asociación reafirma su compromiso con promocionar las voces femeninas en la literatura dentro de sus actividades públicas y ciclos.

Más ciclos y actividades para febrero

El viernes 13 de febrero tendrá lugar el ciclo 'El poeta y su voz', a las 19.00 horas en la FNAC Plaza España. Cuenta con la colaboración de la Tertulia Poética Transversores y lleva por título 'Palabra de amor…'. Una selección de poetas recitará sus versos más bellos en torno a este sentimiento universal.

Cerrará el mes el veterano y célebre ciclo 'Poesía para perdidos', el sábado 21 de febrero, a las 19.30 horas. Llevará la voz de dos poetas: Nacho Escuín y Alfredo Saldaña a La Casa de Zitas. También habrá un tiempo de micro abierto para quien desee leer sus poemas. Contará con la actuación musical de Crisálida Acoustic.

Marzo también contará con las actividades de los ciclos habituales que organiza la AAEE en colaboración con otras entidades. Todos los eventos y encuentros organizados son de entrada libre y hasta completar aforo.