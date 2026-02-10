Nautalia recurre el pliego para la explotación de la plaza de toros de Zaragoza
Rafael García Garrido, presidente de ANOET y en nombre de su mercantil Nautalia, aduce “la nulidad de pleno derecho” del texto con las cláusulas para optar a la batalla por La Misericordia
El presidente de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) y empresario de Las Ventas de Madrid y Valencia ha presentado –según publica hoy el diario 'El Mundo'–, como titular de la sociedad Nautalia, un recurso al pliego de condiciones para la explotación de la plaza de toros de Zaragoza cuyo proceso ya está en marcha.
La concesión, que sale por las anualidades de 2026 a 2028 más una prórroga de un cuarto año, tiene carácter patrimonial (un simple compromiso de arrendamiento) fijando un mínimo económico – 165.435,62 euros/anuales más IVA– pero sin topar al alza la cantidad que puede ofertarse.
El objeto del contrato
El arrendamiento objeto del contrato contempla la utilización exclusivamente taurina por un total de 68 días/año, que se distribuirán, conforme a los ciclos establecidos, y con posibilidad de modificación y reajuste a petición del arrendatario, del siguiente modo: primer ciclo: (Feria de San Jorge) el arrendamiento del inmueble comprenderá 16 días antes del día 23 de abril (día de San Jorge) y 10 días después del mismo, para un total de 27 días; segundo ciclo: (Feria del Pilar) el arrendamiento del inmueble comprenderá 25 días antes del día 12 de octubre.
El plazo de presentación de ofertas termina el próximo lunes 16 de febrero y se ignora qué empresas pueden presentar su candidatura (en formato individual o con Unión Temporal de Empresas) y el recorrido que puede tener el recurso presentado por García Garrido que, como presidente de la patronal de empresarios, dio vía libre a las iniciativas particulares adoptando como colectivo, la única medida de un comunicado de escasa trascendencia.
Este será uno de los asuntos que, previsiblemente, formará parte del debate en el pleno que Diputación de Zaragoza mantendrá este miércoles 11 de febrero.
