El año que Pablo Motos ganó el antiguo Benidorm Fest con un 'We Are The World' en español: "La canción era horrorosa"

Antes de que el Benidorm Fest encumbrara a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, tuvo otros 39 ganadores. Por aquel entonces, no era la plataforma para escoger al representante de España en Eurovisión. Sin embargo, el interés que despertaba era similar. Hasta el punto, ojo, no es baladí, de atraer a las grandes figuras de la industria: Raphael, Julio Iglesias, Karina, Víctor Manuel, Betty Missiego y Seguridad Social fueron alguno de los nombres que lucharon por levantar la Sirenita de Oro. Precisamente, el trofeo que RTVE ha recuperado para la quinta edición del concurso. Esta vez, sin el pasaporte a Europa como galardón. Aquella primera etapa gozó de un éxito sin precedentes hasta que, poco a poco, tras apagarse a principios de los 90, desapareció en 2006. Una fábrica de éxitos en la que participó de casualidad Pablo Motos. Ganando incluso.

Lo hizo como autor de Sabed, amigos, una canción que defendió el grupo Romero y sus amigos en 1993. Junto a Fernando Romero, escribió una letra que reivindicaba a la comunidad ciega en la sociedad. “Sabed, amigos, que no es tan grave lo mío. Sabed, amigos, que casi estoy agradecido. Y no es el cuento de quien quiere se consuela. En este momento y, a pesar de todo, me siento feliz. Sabed, amigos, que no es tan grave lo nuestro. De todos los sentidos, la vista no es nuestro fuerte. Somos los reyes del tacto y los olores. Sabemos cómo te encuentras por tu tono de voz. Y contando pasos somos los mejores. Nuestros sueños son en technicolor”, cantaban.

La oportunidad surgió durante su etapa en Onda Cero, poco después de arrancar su carrera en Radio Requena y Radio Nacional. En la cabecera de Atresmedia, presentó espacios como Aquí hay más de uno y Mareando la perdiz. Una etapa en la que conoció a Baltasar Montaner, su técnico. Era ciego y, aunque a Pablo le costó hacerse con las nuevas dinámicas, al final, acabó componiéndole una canción como agradecimiento. “Me cabreé con los jefes. ¿Cómo iba a darle las instrucciones si no veía? Descubrí a una persona maravillosa que me enseñó muchísimo. Así que le dediqué una canción. Y la enviamos al Festival de Benidorm. Era horrorosa, pero la hice con buena intención”, explicó Motos en una entrevista realizada por Bertín Osborne en el programa de La 1 En la tuya o en la mía.

No es la única vez que el líder de El Hormiguero se ha adentrado en la música: en 2010, grabó Cuando estamos juntos para la banda sonora de Toy Story 3. Y, en 2011, creó Marco junto a Melendi. “Somos como tú y como aquel. Tal vez no podamos ver, pero estamos vivos. Porque nuestra imaginación es un carrusel de un color divino”, recoge el estribillo. Montaner desveló en aquella charla con Osborne cómo era su relación con el presentador: “Yo revisaba siempre los discos porque sabía cómo era Pablo. Entraba sigilosamente en el control y me los cambiaba. Siempre lo reconocía por el olor a colonia barata que usaba”.

40 niños en el escenario

La 26ª edición del Festival de Benidorm estuvo presentada por Beatriz Rico, Kike Supermix y Jesús Puente. Se retransmitió en Telecinco. Y contaba con tres premios. Mientras se esperaba el veredicto del jurado, actuaron Guillermo Orozco (La dama errante) y Manolo Escobar (España huele a pueblo). Los nervios se palpaban en un Benidorm en plena eclosión turística. El bronce fue para No te hagas ilusiones, de Elisabeth. Y la plata para No quiero que mi corazón, de Chefo Andradas. A los pocos segundos se desveló que la Sirenita de Oro era para Romero y sus amigos, a quienes entregaron los dos millones de pesetas que se jugaban entonces: “Lo peté. Sacamos a 40 niños a cantar Sabed, amigos como si fuera We Are The World. La canción no era buena, pero aquel efecto funcionó. Quería mostrar mi amor a Baltasar”.

Pablo Motos y Melendi, durante la grabación de 'Marco'. / ARCHIVO

Éste, años después, en el citado formato, desveló su impresión sobre la candidatura que defendió: “Era un poco cursi”. Aunque, tal y como añadió Motos, les dio un espaldarazo que aún recuerdan: “Nos dieron pasta, salimos en los informativos. Es la primera vez que me sentí famoso. Al día siguiente, de regreso, entramos en un bar de carretera y nos reconocieron. Entonces, pensé que había llegado a lo más alto de mi carrera”. El certamen fue cancelado 13 años más tarde hasta que, en 2022, en busca de una preselección para Eurovisión, nació el actual Benidorm Fest. Este sábado, se coronará su quinto ganador. O el cuadragésimo cuarto, según se mire.