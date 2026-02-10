Pablo Rivero en Zaragoza: "Estar en 'Cuéntame' me dio la estabilidad para poder quedarme en casa si no tengo trabajo y escribir"

Aunque la mayoría de los españoles lo conocieron desde los salones de su casa cuando 'Cuéntame' era casi un deber televisivo en todas las casas en el papel de Toni Alcántara, Pablo Rivero triunfa ahora como escritor ya que acaba de publicar su noveno libro, 'La canguro' (Suma), que este martes presentó en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza.

En realidad, escribir complementa su trabajo de actor ya que no ha renunciado a ninguna de las dos actividades, pero ¿de cuál vive? "Depende... depende lo que haces cuando actúas, claro. Si es teatro, no, pero cuando estás en un proyecto audiovisual se paga muy bien. Lo que tengo con esta faceta de escritor es mucha más continuidad y una gran ilusión porque al final es algo que en gran parte depende de tu esfuerzo y de lo que tú hagas, no depende tanto de que te elijan o de estar en el proyecto", reflexiona en voz alta paa acabar aludiendo a su éxito en 'Cuéntame': "Estar en un proyecto así me da ahora la posibilidad y la estabilidad de poder elegir o de que cuando no me sale trabajo poder quedarme en casa y apostar por la escritura".

De todas formas, sobre escribir y actuar, Rivero cree que, aunque "el código es diferente, no deja de ser meterme en la piel y vivir historias que nunca viviría y a la vez darle la perspectiva de lo que he vivido. Entonces es como darle a mi realidad una parte peliculera y de 'thriller' que nunca viviría".

Terror doméstico

Ahora acaba de volver a las librerías con su libro 'La canguro', un 'thriller' doméstico que adelantó su publicación por el fenómeno de 'La asistenta' (la película se estrenó el mes pasado en los cines). "En cuanto le conté la historia a mis editores les entusiasmó y al ser un 'thriller' doméstico, se parece mucho a mi primer libro, pensaban que iban a salir muchas novelas de este estilo y a lo mejor la gente se cansaba de leer historias que sucedieran en una casa", explica ya que, en principio, antes que esta novela, Pablo Rivero tenía previsto publicar otra, lo que habla por sí solo del alto nivel de productividad que tiene.

Pablo Rivero posa con su libro 'La canguro' en Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

En 'La canguro' hay mucho de una idea que le rondaba desde hace tiempo a Pablo Rivero por la cabeza: "Muchas veces te pones a pensar en cosas catastróficas y la probabilidad de que pasen es mínima, pero en cambio ves las noticias, y la mayoría de los crímenes reales y de los sucesos tienen que ver con gente que se conoce, es decir, que tienen el enemigo dentro de casa o en el entorno más cercano. Y eso es lo más terrorífico". A partir de ahí, el actor y escritor construyó una trama en la que tenía claro que quería abordar "el papel de alguien que entra a trabajar en una casa ajena y situarla en una historia que se desvela al final de la novela y que funciona como motor de la trama y que, obviamente, no voy a desvelar".

Y es que, enfatiza, "muchas veces se aborda el peligro de meter a alguien extraño dentro de casa y pocas veces se habla del peligro de entrar en una casa ajena". "Al final, lo que me ha permitido es hablar de los problemas de convivencia de cómo un pequeñito conflicto se puede convertir en algo radical y terrorífico", remarca.

Expectación e intriga como objetivo

'La canguro' tiene mucho que ver también con la pregunta que muchas veces se hace la gente cuando sucede un crimen: "¿Cómo ha podido hacer algo así? En la mayoría de los casos, no son psicópatas los que los cometen, es gente que pierde los estribos, que llega a límites insospechados muchas veces. Por eso, yo hago todo el rato la comparación entre las situaciones más normales con las más extremas y no, no se distancian tanto. Cuando hay un conflicto de pareja o con algún compañero de trabajo, si te cuentan las dos versiones son muy diferentes. Fíjate, la situación política hoy en día, según quién te la cuente, no tiene nada que ver, y entonces muchos de estos crímenes, el que los comete tiene sus razones y está convencido y entonces me interesaba mucho hacer esas voces para meterse en la piel de cada uno y crear la máxima expectación e intriga en el lector".

Pablo Rivero está convencido de que 'La canguro' tiene una fortlaeza con la que quizá no cuentan otros libros del mismo género. "Hay muchos estilos y también de lectores y cada uno busca un poco lo que llama la atención. A mí por ejemplo, todos los que tienen que ver con cosas paranormales o todos los que son muy americanos o muy nórdicos, normalmente no los vivo intensamente porque no tengo donde agarrarme. Lo que me interesa precisamente es meterte en situaciones, en 'La canguro' la intriga la vives de primera mano porque te reconoces y para mí eso es lo más importante", asegura antes de concluir: "Para mí, el mejor piropo que me dicen sobre el libro es que reflejo la sociedad y que una vez leído no se acuerdan solo de quién ha matado a quién sino de lo que se habla".