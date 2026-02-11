Cuando Biella Nuei ganó un millón de pesetas en Eurovisión Folk, la historia de su primer disco que ahora reedita

Dentro de los actos de celebración de su 40 aniversario, Biella Nuei ha reeditado el primer disco del grupo, 'Las aves y las flores', que supuso su espaldarazo nacional y estaba agotado desde hacía años. Se puede escuchar ya en todas las plataformas digitales. La historia de este disco es curiosa ya que el grupo lo grabó con el premio de un millón de pesetas que la formación ganó en la Eurovisión Folk, concurso organizado en Galicia a imagen y semejanza del festival de la canción, compitiendo con grupos de toda Europa.

Junto a grupos bretones, portugueses, irlandeses, alemanes, vascos o cántabros, la formación cantó en directo el 'Romance de Catalina'. Curiosamente, a pesar de se que se negaron a tocar con arreglos de la Orquesta Sinfónica de Galicia, como era obligado en las bases del concurso, el grupo se hizo con el segundo premio.

En el disco (que se llamó 'Xacobeo 93' en su primera edición) que ahora vuelve a reeditarse se pueden escuchar habaneras del Moncayo, un fandango de la sierra de Albarracín, boleros de Caspe, una pasabilla del Sobrarbe, toques de dance de los Monegros, danzas de arcos de Tauste, el famoso Ball de Benasque (en realidad el Himno de Riego), el Romance en aragonés con el que ganaron el premio en Galicia y la mítica canción Los cabezudos, todo un himno en homenaje a los cabezudos de Zaragoza que se ha convertido en uno de los temas más escuchados del grupo, con más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube.

Homenaje al Carnaval de Bielsa

Además, el grupo liderado por Luismi Bajén ha publicado el primero de una serie de temas musicales que irán apareciendo a lo largo del año. Este primero, dedicado al Carnaval de Bielsa, se lanza esta semana acompañado de un vídeo, coincidiendo con la celebración de este gran evento ancestral del Pirineo aragonés. Para la grabación, el mítico grupo ha invitado a algunos cantantes que representan lo mejor del folk aragonés clásico y actual: Jota, cantante de Ixo Rai, Ester Vallejo y Dani Antón, del grupo Crebazando muros. También ha colaborado uno de los jóvenes maestros de la gaita de boto aragonesa: Adrián Gil.

La portada de la reedición de 'Las aves y las flores'. / EL PERIÓDICO

La canción se publica en todas las plataformas digitales este jueves 12 de febrero en dos versiones, en castellano y en aragonés. La primera, con algunas expresiones aragonesas, se titula ' Vámonos ta Bielsa '. Y la versión en aragonés belsetán, ' Marchemos ta Bielsa ' . El vídeo, con fotografías antiguas y modernas del Carnaval de Bielsa, se ha publicado ya en YouTube desde esta semana.

Se trata de un homenaje al Carnaval de Bielsa, uno de los más antiguos y sorprendentes de toda Europa, que este año se celebra del 12 al 17 de este mes. Con personajes característicos como onsos y domadors, trangas y madamas, amontatos, caballez, garretas, liedras… Su simbolismo ancestral, que remite al fondo más antiguo de arquetipos universales escondidos en nuestro inconsciente colectivo, deslumbra e impresiona, provocando sensaciones que van desde el miedo o la extrañeza hasta la admiración y la euforia.

'Vámonos ta Bielsa' se inspira en el lado más divertido de la fiesta, el de las murgas carnavalescas, antiguamente muy comunes en todo Aragón, aunque mucho menos conocidas que las de Cádiz. Se trata de reuniones de cuadrillas que, acompañadas de guitarras, gaitas, panderetas o turutas, recorren las calles cantando canciones y coplas humorísticas.

La canción se presentará en directo, con la participación de los alumnos de Folclore de la Escuela Municipal de Música y Danza, durante el pasacalles del Carnaval Aragonés que tendrá lugar en Zaragoza el viernes 13 a las 19 horas, con comienzo en el Balcón de San Lázaro