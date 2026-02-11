El Circo de los Horrores se instala de nuevo en Zaragoza: "Este es el 'show' más terrible y terrorífico que hemos hecho"

La gran carpa circense ya se vislumbra junto a la Torre del Agua de la Expo. A la sombra de la arquitectura curvilínea de acero y cristal, que caracteriza al edificio bandera de aquella exposición internacional; entre el páramo de un parque abandonado y el vacío del interior de la torre, donde la distópica ‘PrisionIA’ se hace menos extraña. Ahí se va a asentar el Circo de los Horrores durante su cita anual con Zaragoza y que este año se extenderá desde este viernes, 13 de febrero, al domingo 22.

Serán ocho funciones en las que se amalgamarán todas las artes escénicas para darle recorrido a la historia de Azul, la protagonista que despierta en la celda de una prisión gobernada por la IA y que desafiará ese control en pos de la libertad y de evitar la deshumanización de este mundo. Según Suso Silva, creador del espectáculo, este es “el ‘show’ más terrible y terrorífico que hemos hecho, sobre todo porque da que pensar”.

‘PrisionIA’ es un cambio de rumbo en las temáticas oscuras y barrocas de anteriores espectáculos hacia una deriva social "preocupante", pero también es una transición generacional. Después de dos décadas, Suso Silva se pasa al “lado oscuro”, a la sombra en la que continuar escribiendo, produciendo y dirigiendo. Aunque no obvia estar más nervioso que sobre el escenario, entiende que era el momento de ceder el testigo: “un tío tan analógico como yo, en un mundo tan digital, siente cierto vértigo y la necesidad de delegar en una chica joven, mucho más actualizada”. Esa chica es Sara Silva, la nueva protagonista del Circo de los Horrores.

La tradición de la vanguardia del circo en la sangre

Sara Silva ha medrado en lo artístico y en lo personal de la mano de esta propuesta escénica: “Para mí ha sido evolución, aprendizaje, admiración a tanto a mi padre como a mi madre y ganas de seguir creciendo a medida que han ido creciendo los ‘shows’. Cuando solamente tenía cinco o seis añitos, creo recordar, hacía de una niña que jugaba, con la cabeza de su madre, a la pelota con el público”. Ese orgullo por el legado familiar lo afianza también Suso Silva cuando se refiere a ella como “una chica de 25 años que es pura energía, vitalidad y alegría; ha crecido como la bestia que es”.

"Nunca he visto una vida de otra manera que no sea esta, siempre he tenido ahí el gusanillo de darle un codazo a mi padre diciendo me apetece más, dame más escenario, quiero seguir creciendo, quiero seguir girando" Sara Silva — actriz del Circo de los Horrores

Esta frescura es la que a Suso Silva le ha dado confianza para apartarse y dejar que este mundo, que “huele a algoritmo”, esté representado por alguien que, lejos de pesarle la inestable vida del artista, reconoce que “nunca he visto una vida de otra manera que no sea esta, siempre he tenido ahí el gusanillo de darle un codazo a mi padre diciendo me apetece más, dame más escenario, quiero seguir creciendo, quiero seguir girando”. Pura raza de escenario.

Sara Silva interpreta a Azul en 'PrisionIA' / Roberto Sastre

Por su parte, Sara Silva, describe a Suso Silva como un visionario: “Montó un ‘Apocalipsis’ en 2020 y después llegó una pandemia; y al salir de esa pandemia lo que creó fue una gran ‘Bacanal’ para que todos hiciéramos una fiesta”. Respecto a que si el padre deja opinar a su prole sobre los espectáculos, Sara Silva admite que “siempre pregunta, pero luego hace lo que quiere; este año ha sido diferente para que yo me sintiera cómoda”.

La rebelión contra el algoritmo

Porque este año Sara Silva es Azul. Un personaje con el que se siente identificada y provoca emoción, en ella y en el público. “Es un experimento más, pero en este caso este experimento es un fallo en el sistema. Azul Error 404 es el único personaje de esta cárcel experimental que Madre IA no ha sido capaz de controlar”.

El espectáculo de 'PrisionIA' incluye grandes números circenses y un gran despliegue audiovisual / Roberto Sastre

Dos horas de espectáculo concebido para que sea una experiencia inmersiva para el público, desde el momento de acceso al recinto. Una montaña rusa de emociones al final de la cual podamos “volver a mirarnos a los ojos”. Teatro, cabaret salvaje, circo contemporáneo y más de una cuarentena de artistas en escena componen el espectáculo “más brutal que hemos parido”, promete Suso Silva. Contra el mundo idílico de la pantalla, la rebeldía de lo más humano.

“Venimos con mucha caña, tenemos ganas de reventar todo, no solamente a la inteligencia artificial y Azul, el error 404, os invita a pasar dos horas increíblemente interesantes donde siempre te llevarás una pregunta a casa: ¿qué es real y qué no?. Es un espectáculo disfrazado de prisión, ‘PrisionIA’”. Esta es la invitación sincera de Sara Silva para la “horda de seguidores fieles” que tiene el Circo de los Horrores en Zaragoza.

¿Dónde y cuándo ver 'PrisionIA'?

Funciones:

Viernes 13: 20.00 horas

Miércoles 19 y jueves 19: 20.00 horas

Viernes 20: 20.45 horas

Sábado 14 y 21: 18.00 y 20.45 horas

Domingo 15 y 22: 17.00 y 19.45 horas

Lugar: carpa de la Torre del Agua.

Precio de localidades: De 30 a 75 euros, en la web del Circo de los Horrores.

Espectáculo recomendado para mayores de 16 años.