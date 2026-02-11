Dónde ver en Zaragoza uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock

El estreno de la versión remasterizada en imagen y sonido de 'Queen Rock Montreal' llega desde este jueves a Zaragoza. El icónico concierto de Queen, grabado en 1981 en el Forum de Montreal, regresa a la gran pantalla como evento cinematográfico musical por tiempo limitado.Se podrá disfrutar en los cines Aragonia este jueves, y el sábado 14 de febrero.

Protagonizado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, captura a la banda en uno de los momentos más vibrantes de su carrera, con una puesta en escena arrolladora y una energía que convirtió este concierto en una referencia absoluta de la historia del rock.

Queen en su concierto de Montreal en 1981. / EL PERIÓDICO

El repertorio incluye algunos de los himnos más universales de la banda, como 'We Will Rock You', 'Somebody to Love', 'Under Pressure', 'Bohemian Rhapsody', 'Another One Bites the Dust' o 'We Are The Champions'.

Experiencia audiovisual en el cine

El filme, de 95 minutos y con subtítulos en castellano, ofrece una experiencia audiovisual pensada para ser disfrutada en salas de cine y revivir la fuerza del directo en pantalla grande.

En pleno apogeo creativo, Queen ofrece una actuación arrolladora liderada por un Freddie Mercury en estado de gracia, acompañado por Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Las entradas ya se pueden comprar a través de la web de los cines a un precio de 12,9 euros.