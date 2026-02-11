Dónde ver en Zaragoza uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock
La icónica actuación tuvo lugar en el Forum de Montreal, en Canadá, en 1981
El estreno de la versión remasterizada en imagen y sonido de 'Queen Rock Montreal' llega desde este jueves a Zaragoza. El icónico concierto de Queen, grabado en 1981 en el Forum de Montreal, regresa a la gran pantalla como evento cinematográfico musical por tiempo limitado.Se podrá disfrutar en los cines Aragonia este jueves, y el sábado 14 de febrero.
Protagonizado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, captura a la banda en uno de los momentos más vibrantes de su carrera, con una puesta en escena arrolladora y una energía que convirtió este concierto en una referencia absoluta de la historia del rock.
El repertorio incluye algunos de los himnos más universales de la banda, como 'We Will Rock You', 'Somebody to Love', 'Under Pressure', 'Bohemian Rhapsody', 'Another One Bites the Dust' o 'We Are The Champions'.
Experiencia audiovisual en el cine
El filme, de 95 minutos y con subtítulos en castellano, ofrece una experiencia audiovisual pensada para ser disfrutada en salas de cine y revivir la fuerza del directo en pantalla grande.
En pleno apogeo creativo, Queen ofrece una actuación arrolladora liderada por un Freddie Mercury en estado de gracia, acompañado por Brian May, Roger Taylor y John Deacon.
Las entradas ya se pueden comprar a través de la web de los cines a un precio de 12,9 euros.
- Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
- Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"
- Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural
- Zaragoza contará con un vuelo chárter para las Fiestas del Pilar 2026 a un país de Oriente Medio
- Efecto dominó: la salida de Julio Calvo de Vox en Zaragoza pone en bandeja a Natalia Chueca la aprobación del presupuesto municipal
- El barrio favorito de Bad Bunny en Zaragoza: 7.000 vecinos y ambiente de pueblo
- El árbitro detenido que fingió ser policía para agredir a una prostituta dirigió tres partidos al Real Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari de la FIBA Europe Cup: De indigno a presentable