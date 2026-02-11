Lo nuevo de Revolver en vivo: ya a la venta las entradas para este grupo histórico del rock español

El grupo Revolver, liderado por Carlos Goñi, una de las bandas más veteranas y míticas de la escena roquera española, regresa a la con nuevo disco y con una gira que les llevará por toda la geografía peninsular. 'LA 03010' es el título que comparten tanto el nuevo elepé como el 'tour', que comenzará el 9 de mayo próximo y que recalará en Zaragoza el 29 de mayo, desde las 21.00 horas, en el Teatro de las Esquinas.

Bajo este enigmático código LA 03010 —el código postal del barrio alicantino de Los Ángeles donde Goñi vivió de niño— nace un repertorio que viaja a las historias que marcaron sus inicios. Según el propio Goñi: “Este álbum es de lo más complejo que he escrito en toda mi vida”. La publicación del álbum está prevista para el 17 de abril y retoma la senda de trabajos inéditos y de composiciones propias de Carlos Goñi.

Carlos Goñi ha construido una de las trayectorias más sólidas de la música española, reconocida tanto por sus canciones, como por la fuerza de sus directos. Su versatilidad le permite defender el escenario en solitario, como demostró en la gira 'A solas' (2007), o acompañado de la banda completa para ofrecer un formato más eléctrico y contundente.

Las entradas ya disponibles

Tras la gira de aniversario 'Eldorado', donde el público de Revolver tuvo la oportunidad de celebrar el pasado, 'LA 03010 Tour' emocionará a los asistentes que vivirán el presente por el que transita Carlos Goñi a través de las canciones de este nuevo disco. Con esta finalidad ya se han programado 23 fechas.

Quienes marquen en su agenda este concierto del próximo 29 de mayo en Zaragoza, ya tienen disponibles las entradas y la adquisición ha comenzado a buen ritmo en la web del propio Teatro de las Esquinas. Los precios son de 42 euros en la grada y 38 euros en el anfiteatro.