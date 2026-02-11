Tres grandes figuras del rap se reúnen en Zaragoza: "Los dioses del Olimpo"
Zaragoza siempre ha sido una de las cunas del rap español más importantes gracias a la influencia que tuvo la base americana para introducir sonidos y ritmos que entonces en España eran absolutamente desconocidos. Y de aquellos lodos surgieron por ejemplo nombres tan importantes como el de Violadores del Verso.
El grupo formado por Kase.O, RdeRumba, Sho-Hai y Lírico marcó historia en el hip hop en castellano y sus miembros siempre han hecho gala del nombre de Zaragoza allá donde han estado. De hecho, en Zaragoza precisamente cuentan con una tienda, Rapsolo, que es un epicentro de los amantes del rap en España.
Una imagen icónica
Y así ha vuelto a ser esta semana ya que este martes ha recibido la visita de una de las grandes esrtrellas del rap en español, el albaceteño Nach que visitó la tienda de Rapsolo. Lo hizo acompañado de Kase.O y RdeRumba dando pie a una imagen que ya va a ser icónica en el hip hop de este país, los tres juntos posando en la puerta de la tienda de la calle Manifestación.
Al compartir la imagen en redes sociales, los 'likes' y los comentarios de los fans no han cesado de llegar alabando la carrera de los tres artistas: "Los dioses del olimpo" o "Por qué vivo en Chile y no en Zaragoza?" han sido dos de los comentarios más destacados de la publicación.
