El 13 de febrero se abre el plazo para solicitar las licencias de músicos y artistas callejeros en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza abre este viernes 13 de febrero el plazo para que los músicos y artistas callejeros puedan solicitar las licencias y actuar en las calles de la ciudad a lo largo de este año. Este año, se ofrecen hasta un total de 85 licencias distribuidas en dos zonas, a las que se suman seis más de la llamada zona 3, vinculada a la celebración de mercadillos semanales.

Los interesados podrán presentar la solicitud de forma electrónica mediante la web municipal o en la Oficina de Registro, situada en la Casa Consistorial, desde el 13 de febrero hasta el próximo 4 de marzo incluido, como se indica en el decreto de la Consejería de Participación Ciudadana, que regula las actuaciones en los espacios públicos con unas licencias que se conceden cada año y que permiten que las calles se llenen de música y arte, respetando la ordenanza de ruidos.

En total, la misma cifra que el año anterior. La zona 1 abarca Paseo Independencia y Casco Histórico e incluye 30 permisos, veinte para músicos y diez para artistas. Queda fuera la plaza del Pilar por ser un espacio emblemático "con un patrimonio histórico y artístico y especial vinculación religiosa".

Además, se mantiene la exclusión de las actuaciones musicales en la calle Alfonso I, tras las quejas de los vecinos, al ser una vía estrecha y con menos espacio. El resto de expresiones artísticas, como mimo, estatuas vivientes, malabares o dibujantes, sí podrán realizarse en esta céntrica calle.

De esta forma, se busca compatibilizar las manifestaciones artísticas y musicales, que aportan animación y diversión en las calles, con el derecho al descanso de los vecinos. La zona 2 concentra las actuaciones en los parques, plazas y calles del resto de la ciudad, y se podrán otorgar como máximo 55 licencias, incluyendo músicos y artistas.

Además, se habilita una tercera zona vinculada a los mercados para animar esta actividad comercial, para la que se han otorgado seis autorizaciones.

Noticias relacionadas

Estas licencias estarán en vigor hasta el 31 de diciembre, incluyendo las Fiestas del Pilar. Para cada zona se establecen franjas de horario delimitadas.