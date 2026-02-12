Aplazado el concierto de Luz Casal en Zaragoza: los motivos y la nueva fecha
La artista gallega iba a actuar este viernes en la sala Mozart del Auditorio en el marco del Inverfest
Luz Casal se ha visto obligada a aplazar el concierto que iba a ofrecer este viernes en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Así lo acaba de anunciar la propia artista gallega y el festival Inverfest en sus redes sociales, donde aluden a "motivos de salud de uno de los miembros de la banda". El concierto se ha reprogramado para el 13 de marzo.
Según se ha indicado, las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. "Si no pudieras asistir el 13 de marzo, podrás solicitar la devolución íntegra del importe hasta el 20 de febrero escribiendo a hola@inverfest.com", ha escrito el festival en sus redes sociales.
La veterana artista gallega, una de las voces más emblemáticas de la música española, había agotado todas las entradas para su concierto en la Mozart, donde iba a presentar su nuevo disco.
Coronada como una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, dueña de una carrera sólida y honesta, acumula decenas de premios que destacan su condición de pionera del rock en español y la fortaleza y libertad sobre las que ha construido su trayectoria.
