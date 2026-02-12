El ayuntamiento no autoriza la celebración del festival motero de Zaragoza en la sede prevista: estas son las causas

El Festival Motero del Sur de Europa (South Europe Biker Fest en su nombre internacional) no podrá celebrarse finalmente en Zaragoza. O al menos no en el espacio que habían previsto sus organizadores. Según ha informado este jueves el consistorio zargozano, el festival "no puede celebrarse dado que no cuenta con la licencia de actividad especial requerida para este tipo de eventos".

"Tras la solicitud de licencia de actividad específica efectuada por los organizadores, los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo ya informaron desfavorablemente y se trasladó a los organizadores que quedaba desestimada por la incompatibilidad de usos de ese espacio con la actividad solicitada. Ahora, el expediente está en audiencia previa a la desestimación. Es decir, los organizadores tienen diez días para la formulación de alegaciones, si bien cabe recordar que estas licencias especiales no requieren de una autorización reglada, sino discrecional, y que la Administración puede denegarlas por interés público, aspecto que concurre en este caso ante la cercanía al centro hospitalario psiquiátrico de la Fundación Hospitalarias Zaragoza", explica el ayuntamiento en un comunicado.

La Fundación Hospitalarias Zaragoza ya había solicitado a las autoridades competentes —Ayuntamiento de Zaragoza, Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y Subdelegación del Gobierno— la revisión urgente de la ubicación prevista para el South Europe Biker Fest. La cita se iba a celebrar del 6 al 8 de marzo en la parcela de Educatrafic, colindante con su hospital psiquiátrico, anteriormente conocido como Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen.

Este mismo jueves, antes de conocerse la cancelación de la cita, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón para tratar de evitar la celebración de este festival motero en la ubicación anunciada, precisamente por las mismas causas a las que apuntaba la Fundación Hospitalarias Zaragoza. "Festival sí, pero no justo al lado de este hospital por el riesgo que supone para los pacientes, especialmente sensibles a ruidos y luces”, ha señalado la portavoz socialista.

Según la documentación presentada, en varios tramos la distancia real entre el evento y las instalaciones asistenciales es inferior a 20 metros, lo que supone una exposición inmediata al ruido, vibraciones, concentración de público y actividad nocturna previstas en el festival, había indicado la Fundación Hospitalarias Zaragoza.

Un ambicioso programa

"El centro atiende a personas con patologías psiquiátricas, neurocognitivas, psicogeriátricas, discapacidad intelectual y trastornos de conducta, muchas de ellas en régimenresidencial, que son especialmente sensibles a ruidos y luces de alta intensidad. Debido a ello, necesitan de entornos tranquilos en los que puedan descansar de forma continuada", había señalado la citada fundación.

El festival había presentado un ambicioso programa con conciertos y 'shows' diurnos y nocturnos durante tres días. "Una cita donde motor, rock e indie en directo y cultura festivalera se encuentran para dar forma a una experiencia que no se explica… se vive", habían asegurado sus promotores.

En cuanto a los conciertos, ya estaban confirmadas las actuaciones de Modelo, Copacabana, Seven, Rocknrolla o los djs Rialto e Ivanto, entre otros músicos. La programación completa del evento y todos los horarios aún se pueden consultar en la web del festival.