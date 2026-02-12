Carmen Gallardo presenta en Zaragoza 'Reinas infieles': "Esta es una historia de humillaciones, desprecio y adulterio"

La periodista y escritora madrileña Carmen Gallardo siempre ha sentido cierta fascinación por la figura de las reinas. En 2012 ya firmó una novela histórica sobre María Victoria dal Pozzo (mujer de Amadeo de Saboya) y en 2021 publicó 'La última reina', un libro sobre el papel de Sofía de Grecia en la monarquía española. Ahora acaba de presentar 'Reinas infieles' (Planeta), en el que rescata la vida de doce soberanas que se rebelaron contra las normas de su tiempo.

"Son personajes que siempre me han provocado una especial curiosidad porque reúnen dos mundos que me gustan. La política por un lado, ya que la única forma que tenían las mujeres en esa época de acceder a estos ámbitos era siendo reinas, y por otro la estética", explica Gallardo, que también ha cubierto información sobre la Casa Real como periodista.

En este nuevo libro de divulgación histórica, Gallardo desvela "qué se ocultaba detrás de las sedas y los brillantes" y muestra la verdadera vida de estas doce monarcas: "Quería reflejar qué había detrás, porque a veces solo hemos visto la parte bonita. Estas biografías no son historias de amor y lujo, sino de bastantes humillaciones, desprecio y adulterio".

'Reinas infieles' recorre la trayectoria de doce soberanas en orden cronológico (desde el siglo XII hasta el XX), entre las que se encuentran Urraca de León, Isabel de Francia, Juana de Avís, Catalina de Médicis, Isabel de Borbón-Parma, Isabel II o Paola de Bélgica. Todas ellas desafiaron un destino impuesto en una época en el que adulterio era tolerado en los reyes y castigado en las reinas. "Ellas debían ser absolutamente fieles porque en su vientre se gestaba el heredero y cualquier duda en este sentido podía causar conflictos dinásticos e incluso guerras. Se pudo ver por ejemplo con la guerra de sucesión castellana que perdió la hija de Juana de Portugal", apunta Gallardo.

A lo largo de la historia, muchas reinas aceptaron la infidelidad como parte de su destino, pero otras se rebelaron. Su nuevo libro se centra en estas últimas trazando el retrato íntimo de doce mujeres que reivindicaron su derecho al deseo o a la venganza. "Eso es lo que hizo por ejemplo Paola de Bélgica, la reina que cierra el libro y que aún vive. Ella vio que su marido (el rey Alberto II) incluso tenía una familia paralela y decidió actuar en consecuencia", indica Gallardo.

Doble rasero

En este sentido, otra característica que recorre las doce semblanzas biográficas es el doble rasero con el que se ha juzgado a lo largo de la historia a reyes y reinas. Paradigmático es el caso de Isabel II, a la que se le colgó el sambenito por sus numerosos amantes cuando a los monarcas casi nunca se les señaló por ello. "Incluso ser amante del rey tenía un estatus. Eran mujeres con mucho poder en la corte y que no se escondían. Ellos, en cambio, sí podían hacerlo, lo que demuestra que la cultura patriarcal ha estado arraigada desde el siglo XII hasta ahora", subraya la escritora madrileña.

'Reinas infieles' va más allá de las doce biografías y abraza la divulgación histórica explicando el contexto de cada una de las épocas. "Este no es un libro rosa. Detrás de cada historia hay un contexto y habitualmente también un conflicto bélico", comenta Gallardo, que tuvo que abordar un "arduo" proceso de investigación.

Así, la autora leyó numerosas tesis universitarias, buscó periódicos de la época y consultó con profesores y catedráticos en un trabajo nada fácil debido a la escasez de información sobre ellas. "De los reyes hay muchos datos, de las reinas muy pocos. También por eso quise escribir este libro, para recuperar sus vidas igual que se está rescatando en los últimos años a mujeres de diferentes disciplinas que han estado silenciadas a lo largo de la historia", concluye Gallardo.