Estas son las 20 icónicas intervenciones artísticas que se hicieron para la Expo de Zaragoza: su ubicación y su estado de conservación

La celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008 conllevó grandes inversiones para la capital aragonesa y una de ellas, incluida en el plan de acompañamiento de la misma en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, fue el ambicioso programa de intervenciones artísticas elegido por un jurado de expertos que seleccionó 20 de los proyectos presentados para que se llevaran a cabo.

Unas obras de arte que recurrentemente están de actualidad por las denuncias de la Asociación Legado Expo de Zaragoza por su estado de conservación, incluso algunas de ellas ya no existen como tal y otras han perdido todo su significado con el que fueron concebidas. Estas son las 20 intervenciones artísticas que llegaron a Zaragoza en aquel ya lejano 2008.

1. 'Aqua Quo Vadis?' – Antoni Muntadas

Ubicación: Riberas del Ebro, tramo urbano de Zaragoza.

Estado actual: Conservación desigual con grafitis y desgaste por el tiempo; necesita mantenimiento.

2. 'La Carreta del Agua (Water Wagon)' – Atelier Van Lieshout

Ubicación: originalmente bajo el Puente de La Almozara.

Estado actual: Vandalizada, partes robadas, restos conservados en almacenes municipales; pendiente de restauración.

'Plataforma-Mirador', de Claus Bury Laus. / LEGADO EXPO ZARAGOZA

3. 'Plataforma – Mirador' – Claus Bury

Ubicación: Riberas del Ebro, frente fluvial.

Estado actual: Deterioro visible y grafitis; falta de mantenimiento sostenido.

4. 'Manierismo Rococó' – Dan Graham

Ubicación: Frente fluvial del Ebro.

Estado actual: Retirada del emplazamiento original y resguardada en el Seminario para conservarla.

5. 'Espiral Mudéjar' – Diana Larrea

Ubicación: Riberas del Ebro.

Estado actual: Uno de los mejores ejemplos conservados, aunque con desgaste por el tiempo.

6. 'Intercambio' – Eulalia Valldosera

Ubicación: Riberas del Ebro.

Estado actual: Desgaste visible y falta de mantenimiento general.

'La oreja parlante', de Eva Lootz. / LEGADO EXPO ZARAGOZA

7. 'La Oreja Parlante' – Eva Lootz

Ubicación original: Cerca del azud del Ebro.

Estado actual: Desaparecida de su ubicación original; no recuperada.

8. 'Manantial' – Federico Guzmán

Ubicación: Riberas del Ebro.

Estado actual: Afectada por grafitis y abandono parcial.

9. 'Pantallas Espectrales sobre el Ebro' – Fernando Sinaga

Ubicación: Entre el Pabellón Puente y Puente de La Almozara.

Estado actual: Severamente dañada por actos vandálicos, espejos rotos y faltantes.

10. 'Banco Ecogeográfico' – Isidro Ferrer y Batlle i Roig

Ubicación: Riberas del Ebro.

Estado actual: Restaurado en el pasado pero otra vez degradado; superficie desgastada.

11. 'El Alma del Ebro' – Jaume Plensa

Ubicación: Riberas del Ebro, frente fluvial.

Estado actual: Rehabilitada recientemente y en mejor estado de conservación que la mayoría.

12. 'Agua Incondicional' – Javier Peñafiel

Ubicación: Riberas del Ebro / Zona Expo.

Estado actual: Desgaste y vandalismo; parte de su propósito era efímero, aunque aún visible.

13. 'Appearing Rooms' – Jeppe Hein

Ubicación: Entrada del frente fluvial.

Estado actual: Deteriorada pero parcialmente perceptible; mantenimiento deficiente.

14. 'Descampado' – Lara Almárcegui

Ubicación: Oeste del Parque del Agua.

Estado actual: Conservado de manera intencionada sin diseño ni intervención; preservación estable.

15. 'Ranillas' – Miguel Ángel Arrudi

Ubicación: Avenida de Ranillas, ribera del Ebro.

Estado actual: Elementos diseminados; desgaste por paso del tiempo.

16. 'Válvula con Alberca' – Miquel Navarro

Ubicación: Riberas del Ebro.

Estado actual: Afectada por la exposición al exterior y falta de restauración.

'La Noria Siria', de Nicola N. Camoisson y Marion Coudert y Artesanos Hama Hama. / LEGADO EXPO ZARAGOZA

17. 'Noria de Siria' – Nicola N. Camoisson y Marion Coudert y Artesanos Hama Hama

Ubicación: Meandro de Ranillas / Riberas.

Estado actual: Mejor conservación relativa, aunque con desgaste natural.

18. 'Water Under the Bridge' – Richard Deacon

Ubicación: Frente fluvial del Ebro.

Estado actual: Oxidación y vandalismo; parte de la obra afectada.

19. 'Wild Relative' – Tony Cragg

Ubicación: Riberas del Ebro.

Estado actual: Deterioro visible con grafitis y falta de mantenimiento.

20. 'Sonic Forest' – Christopher Janney

Ubicación: Zona Expo / Riberas del Ebro.

Estado actual: Sistema de luces/sonido inoperativo desde hace años; fuera de servicio.

Las obras fueron instaladas principalmente a lo largo de las riberas del río Ebro, el Parque del Agua Luis Buñuel y el frente fluvial urbano de Zaragoza, configurando un recorrido artístico de más de 10 kilómetros.

El conjunto de las intervenciones artísticas estaba valorado en más de 7 millones de euros en su momento, financiados por los ministerios estatales, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza dentro del programa 1% cultural de la Expo