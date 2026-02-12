Los herederos directos del rock de Platero y Tú actúan este sábado en Zaragoza

El centro cívico Delicias abre su Rotonda a los acordes de la mítica banda liderada por Fito Cabrales, Platero y Tú, suban la temperatura de una velada muy especial. Este sábado, 14 de febrero, día de los enamorados y momento perfecto para moverse con 'El roce de tu cuerpo', desde las 19.30 horas la banda La Gripe y Tú estará en directo, haciendo un tributo a la legendaria agrupación bilbaína.

Además, en su ADN contienen toda la autenticidad de Platero y Tú, ya que La Gripe se forma en 2001 tras la disolución de estos. El testigo lo recogieron los exmiembros del grupo: Jesús García -batería- y Juantxu Olano -bajista-. A ellos se unieron Txema Olabarri -guitarra- y Fran Malanoche -guitarra y voz-.

La Gripe y Tú no es una banda tributo, puesto que tocan miembros originales y compositores de los temas, pero tampoco son Platero y Tú puesto que no están todos sus componentes. Es el intento de reproducir más fielmente la energía que tenía la banda en sus directos. Posiblemente, hoy por hoy, lo más cerca de ver otra vez a Platero y Tú.

La Gripe tiene tres discos editados: 'Empapado en sudor', 'Animal' y 'Tu infierno'. En la gira de presentación de su tercer disco “Tu infierno”, ante la insistencia del público que tocasen alguna canción de Platero y Tú, la banda incluyo en sus actuaciones un par de temas que solían tocar al final, con gran aceptación y alegría de la concurrencia.

En un concierto homenaje a Platero y Tú celebrado en diciembre de 2023 en la capital vizcaína, al que fueron invitados. En esta ocasión el trío compareció como cuarteto, respaldado por Fran ‘Malanoche’ a la voz y a las guitarras con el fin de interpretar las canciones de la añorada formación con la mayor fidelidad posible. Así, lo que parecía ser una actuación puntual se convierte en proyecto musical paralelo, auspiciado sobre la mitad de Platero y Tú: toda una garantía de autenticidad.

Habida cuenta de la expectación y de la demanda generada, colgando el cartel de ‘todo vendido’ en 2024 en ciudades como Valencia, A Coruña, Torrelavega, León, Valladolid, Barcelona y Madrid, la gira ‘Platero y Tú’ de La Gripe y Tú continúa en 2025 arrasando allí por donde pasa, salas y todo tipo de festivales de verano. Y todo apunta a que lo seguirá haciendo en 2026.

Las entradas tienen un coste de 20 euros y están disponibles en la web enterticket.