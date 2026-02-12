Piden cambiar de ubicación el festival motero de Zaragoza porque "puede provocar crisis de ansiedad y alteraciones graves"

La Fundación Hospitalarias Zaragoza ha solicitado a las autoridades competentes —Ayuntamiento de Zaragoza, Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y Subdelegación del Gobierno— la revisión urgente de la ubicación prevista para el South Europe Biker Fest (6–8 de marzo de 2026), que se celebrará en la parcela de Educatrafic, colindante con su hospital psiquiátrico, anteriormente conocido como Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen.

Según la documentación presentada, en varios tramos la distancia real entre el evento y las instalaciones asistenciales es inferior a 20 metros, lo que supone una exposición inmediata al ruido, vibraciones, concentración de público y actividad nocturna previstas en el festival.

El centro atiende a personas con patologías psiquiátricas, neurocognitivas, psicogeriátricas, discapacidad intelectual y trastornos de conducta, muchas de ellas en régimenresidencial, que son especialmente sensibles a ruidos y luces de alta intensidad. Debido a ello, necesitan de entornos tranquilos en los que puedan descansar de forma continuada.

En conflicto con la programación

La protección del bienestar de los pacientes, explican, entra en conflicto con la programación del festival, disponible en la web del organizador, que incluye: tránsito y exhibiciones de motocicletas, zona de acampada, conciertos y sesiones DJ planificadas hasta altas horas de la noche y otras actividades lúdicas con impacto sonoro y ambiental.

La actividad planificada para el festival podría desencadenar sobresaltos, crisis de ansiedad, agitación psicomotriz, desorientación, alteraciones graves del sueño, e incluso descompensaciones clínicas, con impacto directo en su bienestar y en la seguridad del entorno terapéutico.

Además, la institución advierte del riesgo asociado al camino rural que une el recinto de Educatrafic con el centro sanitario y que cuenta con una limitación de 30 kilómetros por hota. Este camino se utiliza diariamente para paseos terapéuticos, por lo que el incremento extraordinario de tráfico durante el festival puede elevar el riesgo de atropellos, comprometiendo la seguridad de pacientes y profesionales.

“El bienestar de los pacienteses nuestra prioridad absoluta. No estamos en contra de la celebración del festival, pero consideramos que debería realizarse en un lugar que no entre en conflicto con la protección que exigela ley para un centrocomo el nuestro,que atiende a personas en situación de especial vulnerabilidad”, explica Alfonso Cerdán, director gerente de la Fundación Hospitalarias Zaragoza.