El taxista rapero que ha vendido una sala Oasis en días y programa una segunda fecha en Zaragoza

Anunció su gira española en la que incluía la sala Oasis de Zaragoza y en apenas unos días ya roza el 'sold out' lo que ha hecho que haya sido la primera ciudad en la que ha anunciado una segunda fecha el día anterior. Tiene 24 años, se acaba de bajar del taxi en el que trabajaba, y el artista madrileño ya se ha convertido en una referencia en la música urbana (es difícil encuadrarlo pero estaría en un rap con tintes de trap) y ya suma casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify.

Unas cifras que lo sitúan por encima de muchos de los raperos de la escena española. Con su estilo directo, fresco y coreable, Grecas mezcla rap y trap urbano para crear canciones que conectan con los jóvenes y que se escuchan masivamente en plataformas como Spotify. Uno de sus temas más conocidos, 'ES COMO FAK', se ha convertido en un himno del 'streaming' urbano, reflejando la actitud y la energía que caracterizan a este artista. Otros temas como 'Me flipa' o 'Cindy Nero' también destacan por su pegadizo flow y sus letras callejeras.

Cómo comprar las entradas

En 2026, Grecas ha lanzado su gira 'Tour Grecas', que recorrerá 11 ciudades españolas presentando su nuevo álbum 'Escrito en la M‑30'. Con esta gira, Grecas demuestra que su música, basada en la autenticidad y la energía urbana, ha encontrado un lugar sólido en el panorama español, consolidando su posición como uno de los nombres más seguidos de la nueva generación de raperos urbanos.

Así, los conciertos en Zaragoza serán el 18 y 19 de marzo en la sala Oasis. Para el segundo apenas quedan unas entradas a la venta mientras que las del primero acaban de salir a la venta. Las mismas se pueden comprar en este enlace a un precio de 24,9 euros más gastos de gestión.