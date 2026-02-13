Los estadounidenses creen que Bad Bunny los representa mejor que Trump, según una encuesta

Más estadounidenses consideran que el artista puertorriqueño Bad Bunny representa mejor a Estados Unidos que el presidente, Donald Trump, según una encuesta divulgada este viernes por Yahoo y la consultora YouGov.

El sondeo, realizado días después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por el cantante el pasado domingo, otorga al artista un 42 % de menciones como mejor reflejo del país, frente al 39 % que se inclina por el mandatario republicano, quien ha mostrado su rechazo por la actuación del boricua.

Los números muestran una fuerte politización en las reacciones al espectáculo: el 78 % de los demócratas ve a Bad Bunny con buenos ojos y solo el 7 % lo rechaza. Entre los republicanos, estas cifras son prácticamente opuestas, con un 12 % a favor y un 70 % en contra.

La brecha se hace más amplia entre los votantes independientes, donde un 46 % ve a Bad Bunny como quien encarna mejor los valores de Estados Unidos, mientras solo un 27 % elige a Trump.

Bad Bunny ha mostrado su rechazo ante las políticas migratorias de la Administración Trump, quien criticó duramente que el artista puertorriqueño protagonizara el espectáculo del intermedio de la Superbowl, una actuación, integramente en español, que calificó de "terrible".

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo el presidente en su red Truth Social.

Y añadió: "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

Sin embargo, un 44 % de los encuestados aprobó la elección de Benito Antonio Martínez Ocasio (el nombre auténtico de Bad Bunny) como artista en el descanso del partido, frente a un 35 % que lo rechaza.

Además, solo un 11 % considera inapropiado que la actuación fuera íntegramente en español, a excepción de la aparición de la cantante Lady Gaga, que interpretó una versión salsa de su éxito 'Die with a smile' en el espectáculo.

El puertorriqueño cerró su actuación con un mensaje sobre la unidad de las Américas, nombrando a todos los países del continente y dando un nuevo significado al 'God Bless America' - que en EE.UU. se usa para referirse solo a la nación norteamericana en lugar de a todo el continente- , discurso que un 60 % de los encuestados aprueba.

El sondeo tiene un margen de error del 3 % y se realizó sobre una muestra de 1.704 adultos.