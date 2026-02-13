Los Hermanos Cubero: los creadores del bluegrass alcarreño actúan este sábado en Zaragoza

Los inventores del bluegrass alcarreño vuelven a Zaragoza. Los Hermanos Cubero actúan este sábado a las 20.00 horas en la sala Luis Galve del Auditorio, donde demostrarán de nuevo su arte y su destreza para dar una vuelta de tuerca a la música popular tradicional. Porque eso es precisamente lo que hicieron cuando editaron su primer disco en 2010: poner en una coctelera las jotas y los romances de su Guadalajara natal con el country y el bluegrass estadounidense. Lo agitaron con elegancia y dieron con un sonido propio y reconocible.

Los Hermanos Cubero, que llegan al Auditorio en el marco del festival Inverfest, presentarán su nuevo disco 'Cubero bueno, Cubero malo', (2025), un álbum en el que vuelven a hacer gala de la más absoluta independencia e intensifican su apuesta por el formato dúo. Con su mandolina, Roberto emula en cierta forma a la dulzaina, y la guitarra de su hermano Enrique lleva, entre otras cosas, las rítmicas del tamboril. Una propuesta auténtica y original, marcada también por la voz de Enrique, con la que en sus orígenes consiguieron gustar "hasta a los modernos de Madrid", como vaticinaron en uno de sus primeros temas.

Sus canciones, "desnudas y sin artificios", entroncan muy bien con la música de raíz americana y también con el folclore tradicional español, también aragonés. De hecho, en sus composiciones hay mucho de amor y defensa de una tierra despoblada y maltratada como La Alcarria, lo que les conecta directamente con buena parte de Aragón.

En sus más de 15 años de carrera han lanzado siete discos en los que han mantenido la independencia y esencia de sus primeros trabajos. El título del primer corte de su estreno discográfico ('Cordaineros de la Alcarria') lo dejó claro desde el principio. La canción se llamaba 'Jota para Bill Monroe', quien fue el padre del bluegrass en los años 40. Su espíritu sobrevolará este sábado la sala Luis Galve.