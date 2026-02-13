La aragonesa Paula Ortiz 'debuta' en la danza contemporánea con 'Las hijas de Bernarda'

La compañía de danza valenciana Taiat Dansa se ha acercado al universo lorquiano en su próxima creación con una relectura de uno de los clásicos del granadino, 'La casa de Bernarda Alba', que han titulado 'Las hijas de Bernarda'. Para esta producción de danza contemporánea han contado con la aragonesa Paula Ortiz, que ha trabajado con la compañía para realizar los textos.

Mientras los cuerpos permanecen encerrados en las palabras de Lorca, lo que se escucha en escena son textos originales y contemporáneos de la guionista y directora de cine aragonesa Paula Ortiz, con dramaturgia de Roberto Fratini. "Queríamos una reflexión actual que dialogara con Lorca desde nuestro tiempo, igual que nuestra propuesta escénica parte de sus principios, pero se posiciona en el hoy", subraya la codirectora de la obra Meritxell Barberá.

Conexión con el universo poético

La elección de Paula Ortiz no fue casual. La realizadora zaragozana ya llevó a cabo en 2015 una adaptación cinematográfica de 'Bodas de sangre' titulada 'La novia'. "Es una gran investigadora de la figura de Lorca y una creadora profundamente conectada con su universo poético -señala Barberá- Sabíamos que Bernarda era una historia importante para ella y admiramos profundamente su cine, donde hay una mirada muy coreográfica del cuerpo y del montaje", insiste Barberá.

"Ha sido un reto -explica la propia Paula Ortiz- poder ponerle texto, palabra, precisamente, a unos personajes como son las hijas de Bernarda Alba, que, en un espectáculo como este se expresan con el cuerpo, el movimiento...", explica la aragonesa, que ahonda en esta idea: "Para mí esa relación entre la poética del verso, de la música, del movimiento, que forma parte del mundo de Lorca intrínsecamente y que en este espectáculo se deconstruye y se proyecta de una manera nueva, es realmente fascinante".

Por eso, incide Paula Ortiz, el trabajo se basa en la "relación de cada uno de los personajes con ese conflicto tan femenino, un tipo de vivencia de la libertad y del encierro que se manifiesta profundamente a través de las sensaciones del cuerpo y también de la palabra".

El comienzo de un ciclo dramático

"Con este texto, Lorca inició un ciclo dramático en el que su pensamiento se vuelve ya plenamente escénico. Hay una construcción poética pensada para el teatro, muy distinta a la de sus obras anteriores", indica Barberá, que ofrece más detalles: "Lo que nos importa es hablar de cómo se siente, en los cuerpos, la angustia de cinco mujeres encerradas entre cuatro paredes", expone.

Paula Ortiz, en el centro, con las directoras de 'Las hijas de Bernarda'. / TAIAT DANSA

Las cinco hijas son interpretadas por siete bailarinas-intérpretes: Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume Camps, Eila Vals, Wilma Puentes y Celia Sandoya. En esta versión, Bernarda Alba no aparece físicamente en escena.

Noticias relacionadas

'Las hijas de Bernarda' se estrenará el viernes 17 de abril en el Teatre Martín i Soler de Valencia dentro del festival Dansa Valencia (coproductor del espectáculo), con funciones también los días 18 y 19 de abril. Además, ya se ha anunciado en los Teatros del Canal de Madrid para el 29 y 30 de abril.