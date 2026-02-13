Títeres Cachirulo presenta 'El ladrón de juguetes' en el Teatro Arbolé

La compañía gallega Títeres Cachirulo presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza la obra 'El ladrón de juguetes', una historia basada en un personaje muy querido de la tradición popular gallega: el Apalpador. Junto a su amigos del bosque se enfrentará al ladrón Pasmón para recuperar los juguetes de los niños.

El Apalpador es un pastor grandullón y bueno, de mirada dulce y largas barbas coloradas que, con su abrigo lleno de remiendos y a grandes zancadas, recorre Galicia entera.

Durante el año fabrica carbón, vive de los frutos silvestres, caza jabalíes, recolecta miel y hace aparecer, con las ramas de los bosques y breñales, los juguetes que las maderas esconden.

El 31 de diciembre baja a los pueblos, visita a los niños casa por casa y les deja como obsequio castañas calientes y divertidos regalos de madera. Pero, el ladrón Pasmón, que roba todo lo que puede, anda tras los juguetes de los niños y niñas… ¿quién lo impedirá?

Esta función de títeres está recomendada para toda la familia y contará con tres funciones: sábado 14 a las 18.00 horas y domingo 15 a las 12.00 horas y a las 17.00 horas. Las entradas tienen un preción único de 9 euros y están disponibles en la web de Teatro Arbolé y en taquilla desde media hora antes del inicio.