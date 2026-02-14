El festival RAPSIVO Y+ vuelve para romper estereotipos y llenar de talento inclusivo Zaragoza

El festival RAPSIVO Y+ vuelve a Zaragoza con una nueva edición que reafirma su vocación inclusiva: un escenario abierto donde cualquier persona puede cantar, rapear, bailar, tocar un instrumento o expresar lo que lleva dentro, sin importar la edad, la experiencia, la procedencia o si tiene o no discapacidad.

La sesión de presentación será el 24 de febrero, de 17.30 a 19.00 horas, en Harinera ZGZ. Las fechas de ensayos será el 26 de febrero y 12 y 19 de marzo, en Harinera ZGZ. Y el evento final, tendrá lugar el 25 de marzo en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.

Impulsado por el Centro de Tiempo Libre Kambalache, proyecto de ocio inclusivo de Kairós, RAPSIVO Y+ se ha consolidado como un espacio seguro, respetuoso y libre, “pensado para romper estereotipos y celebrar el talento en todas sus formas”, como destacan desde la organización.

Tras el éxito de anteriores ediciones, el festival mantiene su esencia ligada al rap y la cultura urbana, pero amplía horizontes a otras disciplinas como el canto, la música en directo, el baile o las exhibiciones artísticas. Para esta cuarta edición, Kairós cuenta de nuevo con la colaboración del espacio Harinera ZGZ del Ayuntamiento de Zaragoza.

La cultura, herramienta de transformación social

Más allá del evento final, RAPSIVO Y+ es también un proceso. Las personas participantes contarán con sesiones de presentación y ensayos previos, pensados para acompañar, preparar las actuaciones y generar comunidad.

Cartel del Festival RAPSIVO Y+ de 2026 / Ayuntamiento de Zaragoza

El festival está especialmente dirigido a jóvenes, artistas amateurs, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión, aunque está abierto a cualquier persona que desee participar. Las inscripciones pueden formalizarse por teléfono o WhatsApp (625 48 24 78), por correo electrónico ( amartinez@kairos.es ) o de manera presencial en el local de Kambalache (C/ Pintor Marín Bagüés 6, Zaragoza).

Noticias relacionadas

RAPSIVO Y+ apuesta por una cultura realmente participativa, accesible y diversa, tanto para participar como artista como para asistir como público, y donde el escenario se convierte en una herramienta que proyecta empoderamiento personal y colectivo.