La mejor cantante de ópera de la temporada es aragonesa

El tenor canario Jorge de León y la soprano aragonesa Sabina Puértolas han sido distinguidos como mejores cantantes de la pasada temporada en los premios Ópera XXI, que también han distinguido la labor del director de orquesta Gustavo Gimeno y de Nadine Sierra como artista extranjera.

Los galardones nacionales de la lírica que se han dado a conocer este viernes han destacado asimismo como mejor nueva producción 'El cuento del zar Saltán', de Nikolái Rimski-Kórsakov, del Teatro Real de Madrid.

Como mejor propuesta lírica contemporánea han premiado la ópera 'Benjamin a Portbou', de Antoni Ros-Marbà, que pudo verse en el Teatre del Liceu de Barcelona, donde además se entregarán estos premios el 15 de mayo. El premio a la Dirección Musical ha sido para Gustavo Gimeno por su trabajo al frente de 'Eugenio Oneguin', de Chaikovski, en el Teatro Real en enero de 2025. Ha sido galardonada además la dirección de escena de Àlex Ollé al frente de 'Lady Macbeth de Mtsensk', de Dmitri Shostakóvich, en el Liceu, en septiembre de 2024, y de 'Il trovatore', de Verdi, en el Palau de les Arts de Valencia en diciembre de 2024.

La interpretación de Sabina Puértolas

El Premio al mejor cantante para Jorge de León ha sido por su interpretación del rol de Radamés, en 'Aida', de Verdi, en las temporadas de Málaga, Teatro Cervantes, en marzo de 2025, y en la Ópera de Oviedo, en diciembre de 2024; por el rol de Calaf en la 'Turandot', de Puccini, del Teatro de la Maestranza, noviembre de 2024, y por el papel principal de la ópera 'Otello', de Verdi, que interpretó en ABAO Bilbao Opera en mayo de 2025.

A Sabina Puértolas se le reconoce su interpretación de 'Anna Bolena', de Donizetti, en la Ópera de Oviedo, en septiembre de 2024; por 'Marina', de Emilio Arrieta, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en octubre de 2024, y por su interpretación de Violetta en 'La traviata', de Verdi, en el Real el 20 de julio de 2025.

El premio a mejor Joven Cantante ha sido para el bajo Manuel Fuentes por su participación en el programa doble de 'L'heure espagnole', de Maurice Ravel, y 'Gianni Schicchi', de Puccini, en el Palau de les Arts de Valencia, en abril y mayo de 2025.

Los mejores extranjeros

La artista extranjera cuya especial contribución se ha querido destacar es la soprano cubano-estadounidense Nadine Sierra por su Violetta de 'La traviata' en el Gran Teatre del Liceu (febrero 2025) y en el Teatro Real de Madrid (junio-julio de 2025). También por sus papeles de Amina en 'La Sonnambula', de Bellini y María en la versión sinfónica de 'West Side Story', de Bernstein, ambas en el Liceu.

En el apartado de las categorías destinadas a premiar el valor técnico y creativo de los profesionales en los escenarios españoles, se ha premiado el trabajo del escenógrafo Alfons Flores, del iluminador Felipe Ramos, la figurinista Ana Garay y el videocreador Pedro Chamizo.

El premio a la mejor iniciativa de difusión de la lírica es para la Compañía Infantil Residente de la Ópera de Oviedo, La Federica, formado por niñas y niños de entre 6 y 15 años. Asimismo, ha sido galardonada la recuperación de 'El gitano por amor', de Manuel García, rescatada por el Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), que abrió en septiembre de 2024 la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga.