La mujer que se mudó a Isábena por amor y con su novela ha puesto a leer a todos: "He tenido apoyo, silencio y espacio para crear"

Cuando llegó la pandemia del coronavirus, Laura Solé, abogada, decidió volver a los orígenes de su familia, al Valle de Arán, y dejar sus trabajos en los juzgados de Barcelona. "Todo aquello me hizo replantearme mi estilo de vida. Llevaba años haciéndome preguntas sobre por qué nos sentimos como nos sentimos, observando experiencias propias y ajenas e intentando comprender el porqué de muchas emociones”", explica la escritora y abogada, a la que todavía le esperaba un giro más en su vida.

A los pocos años viviendo en el Valle de Arán, conoció a su actual pareja, natural de la Alta Ribagorza, concretamente de Isábena, y decidió mudarse allí, donde reside desde hace casi tres años. Y ha sido en Aragón donde encontró lo que necesitaba para que naciera su primer libro: tranquilidad y tiempo. “En La Puebla de Roda encontré la calma que necesitaba. En Barcelona el ritmo era otro. En Aragón he tenido silencio, apoyo y espacio para crear. Eso fue decisivo”, afirma.

Una historia contemporánea

'El fuego de un Fénix: Salto cuántico a la vida' (Círculo Rojo) es el título de esta novela que llevaba años madurándose en su interior y que, cuando decidió escribirla, fluyó en apenas dos meses. El propio subtítulo anticipa su esencia: un proceso de transformación profunda, un punto de inflexión vital. “Es una historia contemporánea. La protagonista es alguien reconocible, cercana; no es un personaje inaccesible, sino una mujer en la que cualquiera puede verse reflejado. Eso hace que el lector empatice con facilidad”, explica.

Con esos ingredientes, la novela está teniendo una acogida muy positiva, incluso entre lectores que no acostumbraban a leer narrativa contemporánea. “Me hace especial ilusión que personas que no habían leído un libro en su vida lo hayan terminado en una noche. Si he conseguido acercar a alguien a la lectura, para mí ya es un éxito”, señala, antes de añadir: “Sentí con mucha claridad que tenía que escribirlo. Era más una necesidad que una idea. Y cuando lo entendí, simplemente me puse a hacerlo”.

"Una historia de amor bastante potente"

La novela cuenta con un hilo romántico potente que impulsa la transformación de la protagonista. “Es una historia de amor que la confronta con sus miedos. Al enamorarse, descubre que arrastraba barreras que ya no le servían y que debía aprender a gestionar emociones nuevas”, indica Laura Solé. “Hablo de emociones, de cómo cada persona encuentra su propio sentido, aunque exista una verdad universal que nos atraviesa a todos. Es un libro breve, pero lleno de aforismos y frases que invitan a la introspección”.

Y es, sobre todo, una novela que ha sorprendido por su alcance. “Pensé que quizá conectaría más con lectoras, pero me ha sorprendido gratamente que muchos hombres, incluso mayores, me hayan dicho que se han visto reflejados. Toca temas como la vida, la muerte, el miedo o el amor, cuestiones que todos pensamos alguna vez, aunque no siempre sepamos ponerlas en palabras”, concluye. “Cada lector me ha explicado su propia versión de la historia. Y me he dado cuenta de que, en realidad, he escrito tantos libros como lectores tenga”.