Romboid Brut o cómo inventar la música en directo: "Aragón adolece de falta de salas pequeñas"

El dúo zaragozano, Romboid –Pablo Malatesta- y Javier Polo, empastan sus universos musicales, bajo el nombre de Romboid Brut, para concebir esta propuesta que se basa en la interpretación integra en vivo, utilizando sintetizadores modulares, ‘samplers’ y procesadores, combinados con batería acústica, aportaciones de voz, ‘loops’ y cualquier otro tipo de variación que permita la electrónica. Sus primeras creaciones ya están disponibles en su canal de Youtube.

“Javi es un grandísimo batería y la fusión es muy interesante”, valora Pablo Malatesta –en adelante Romboid- sobre su compañero en esta aventura y la aventura en sí. Por otra parte, aclara que Romboid y Romboid Brut son historias que van a andar en paralelo, aunque ahora se centre en sacar adelante este Brut.

El proyecto nace de la fusión en directo entre electrónica modular ejecutada sin ordenador, o ‘dawless’, y el instrumento más acústico y físico posible, la batería acústica. “Empezamos a hacer experimentos en el local de Javi y decidimos poner en marcha un Romboid Brut, que lo que hace es combinar la electrónica modular, puramente electrónica, con lo más analógico que hay, que son los tambores y las baterías”, detalla Romboid.

Romboid tiene ya una larga trayectoria en la música europea electrónica. Publica habitualmente con el sello danés PVC -Petitte Victory Collective-. También conoce el mundo de la música acústica, ya que como guitarrista ha participado de diversos grupos y grabaciones. La otra parte del binomio, Javier Polo, es un músico que desarrolla su músico en Ygram, una banda “Psych-Folk-Pop-Rock-Enviromental”, tal y como ellos se definen. El punto de convergencia entre los dos mundos es el gusto por la progresión, lo experimental y la improvisación controlada.

La fuerza del directo que se adapta a cualquier espacio

Desde el año pasado, los dos músicos han trabajado para cerrar un repertorio y prepararse para ofrecer su talento en festivales de música experimental: “Buscamos salas que estén más abiertas a este tipo de cosas, que todavía en España, y sobre todo en Zaragoza, es un poco vanguardia y es difícil. En cambio, en Berlín o Londres ya llevan tiempo con el rollo modular“, señala Romboid. Ellos han preparado una serie de grabaciones en estudio de sesiones en directo para comenzar a difundir su propuesta; saben que la electrónica cuesta “y más la experimental”.

Esta variante de la música electrónica se diferencia de la idea habitual que puede tener el público en la cabeza de un diyey, una mesa de mezcla y platos en los que enlaza música pregrabada. “Lo que se hace con la electrónica en directo es crear todo con aparatos, con sintetizadores o con cajas de ritmo en el momento; son todo temas propios y creados ahí, de tal manera que todos y cada uno de los minutos que se están haciendo son diferentes a cualquier otro día o a cualquier otro momento”. Para Romboid este es “un mundo muy creativo, que se suele ver muy poquito todavía”. Con estas premisas, se asimila más a la música acústica, a una banda formada por distintos instrumentistas, pero “mucho más flexible porque puedes cambiar los temas y los sonidos sobre la marcha”.

Pese a esa falta de visibilidad, Romboid subraya que “es un mundo que me tiene enamorado” y cree que “a la gente le gustaría ver propuestas diferentes”. Sin embargo, “Aragón adolece de falta de salas pequeñas” que se ofrezcan a estos estilos, según estima el productor. En su opinión, el espacio perfecto para este tipo de interpretación sería salas acogedoras o festivales “como Periferias o Sónar o cosas así, que están muy abiertos a la música más experimental, más creativa, por ejemplo”.

Pablo Malatesta y Javier Polo son Romboid Brut, una nueva apuesta musical experimental / Jaime Oriz

Su puesta en escena, que mezcla lo analógico de la batería y la fusión de todos los aparatos electrónicos, se vería complementada con un buen visual, generado en tiempo real, por el artista Yaguar: “Unas pantallas donde se metan visuales que se ve directamente con las cámaras lo que se está tocando en los propios modulares”. Por eso, Romboid está seguro que este proyecto quedaría muy bien también en un escenario grande. “Un festival de aquí, de Zaragoza, de estos que tocan distintos palos y a lo mejor duran varios días y tienen distintos escenarios”, desliza Romboid.

De cara al futuro, están intentando cerrar fechas aunque sin recargar mucho el calendario: “En Zaragoza esperamos poder anunciar una fecha pronto, incluso tenemos músicos de fuera, de Barcelona y de Bilbao, que nos acompañarán”. En cuanto a que su música esté en plataformas, apuestan por entrar en el estudio después del próximo verano.

Lo quieren todo. Romboid Brut, Pablo y Javi, están muy ilusionados con el proyecto y “nos apuntamos a todas”, quieren que todo el público, tanto de Aragón como de España e incluso Europa, conozcan su música, su ritmo que crece y se crea en directo.