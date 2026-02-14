El X Ciclo Moncayo de música solidaria contará con la gran dama del canto coral francés

El X Ciclo Moncayo de Música Solidaria reúne este domingo, 15 de febrero, desde las 19.30 horas, en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza a tres coros de la capital aragonesa y a Nicole Corti, una de las mayores figuras mundiales de la dirección coral, conocida en Francia como la Gran Dama de esta disciplina artística.

Corti ganó el Grand Prix de Tours en 1989 con el Coro Britten. Entre 1993 y 2006 dirigió los Coros de Notre- Dame de París. Entre 2008 y 2017 dirigió el Departamento de Dirección de Coro del CNSM de Lyon. Entre 2017 y 2024 dirigió el coro profesional Spirito. Ha sido condecorada como Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras, y Chevalier y Officier de la Orden Nacional del Mérito. Además, Nicole Corti es la única persona que ha ganado el Prix Liliane Bettencourt pour le Chant Coral en dos ocasiones, con el Choeur Britten y con la Maîtrise Notre-Dame de Paris.

En esta ocasión, dirigirá a Origen Grupo Vocal, coro femenino fundado en 2018 por Marta Notivoli, al Coro Enarmonía, formación con treinta años de historia que actualmente dirige Benjamín Ortín, y al Coro EnCanta, surgido de la Academia de Dirección que Nicole Corti impartió en Zaragoza en septiembre del pasado año. Las agrupaciones corales serán acompañadas por el pianista Javier Montañés, la violonchelista Carla Nieto y el flautista de pico Diego Escolano.

La música clásica solidaria

El Ciclo Moncayo nació en 2017, cuando el zaragozano Julio Escartín ganó el bote de Pasapalabra, con la palabra 'Moncayo', y compró un piano de cola con el que se organizaron sus primeros conciertos. El proyecto ha contado desde el principio con el apoyo de Zaragoza Cultural.

Desde entonces, Estrella de la Mañana ha organizado más de 80 conciertos en los que se unen música y solidaridad, apoyando sus proyectos en Karnataka (India) y los de Believe in Art, AFDA, Acción Solidaria Aragonesa, Fundación Picarral, Fundación Vicente Ferrer, Amigos de Odisha, Fundación Agustín Serrate, Fundación Itaka-Escolapios y muchas otras entidades aragonesas.

Noticias relacionadas

En este año 2026 participarán en el Ciclo Moncayo los Coros del CSMA dirigidos por Nikoleta Popova, la Joven Orquesta de Bandas Sonoras, la Agrupación Musical Pascual Marquina de Calatayud, MusicAra, la Orquesta Escuela, la compañía Tarde o temprano Danza, los coros Molière, Vocal Factory, Moon River, Marx que Voces, Hiberi Voces y muchas otras formaciones musicales aragonesas.