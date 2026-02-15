El grupo de folclore aragonés que se despide tras más de 40 años en activo: "Aunque las luces de un escenario se apaguen..."

Uno de los grupos de folclore aragonés más arraigados en la comunidad acaba de anunciar su adiós por sorpresa tras 42 años en activo. "Después de mucho pensar, sentir, evaluar y armarnos de valor, hemos tomado una decisión difícil, pero profundamente necesaria y que requiere de mucho amor por todo lo que durante nuestra trayectoria hemos construido", comienza su comunicado a través de las redes sociales dejando claro que "no es una noticia fácil".

"Han sido 42 años de escuela y grupo de folklore aragonés, y más de cuatro décadas de vínculos, crecimiento y aprendizaje juntos. Un camino que empezó con muchísima ilusión y pasión, que continuó gracias a vuestros sueños y esfuerzos y que siempre nos mantuvo unidos creciendo como artistas, como docentes y como personas", continúan y alaban el proyecto: "Semblante Aragonés Grupo de Folklore, como proyecto que unió la vida personal y artística de muchos de nosotros, llega a su fin. El año pasado, en las fiestas en honor a nuestra Virgen del Pilar, fue nuestra despedida. Porque todas las historias tienen su principio y su final, y porque amar también es saber soltar".

"Un espacio donde se soñó fuerte"

La asociación, que decidió hacer el anuncio el día de San Valentín, asegura que "durante todo éste largo recorrido, Semblante Aragonés, no sólo ha sido una escuela, ha sido un hogar (...) ha sido un espacio seguro donde cada persona pudo ser quien realmente es, sin miedo ni juicio. Ésa chispa difícil de nombrar pero fácil de sentir, la que se mantiene encendida incluso cuando baja la intensidad. Un lugar donde la danza y la música habló por nosotros, cuando las palabras no bastaban. Donde se formaron no sólo artistas y personas con inquietudes por la cultura, sino amistades y familia. Un espacio donde se soñó fuerte, pero se trabajó aún más fuerte".

"Lo nuestro tuvo raíz y que aunque el cierzo sople fuerte hay algo que nos une por debajo, como un hilo invisible pero firme. Algo que no se pierde con el paso del tiempo. Porque Semblante Aragonés nació con el reconocimiento y el amor a nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Eso no desaparece, eso se queda para siempre en cada uno de todos nosotros", continúa un comunicado que concluye con un halo de optimismo , "porque Semblante Aragonés, siempre fue más que una escuela de folklore. Fue una forma de entender la vida. Y eso no se cierra, se transforma".

Finalmente, la asociación se despide con un canto al futuro: "Y recordar que aunque las luces de un escenario se apaguen. Mientras una castañuela, una guitarra, una bandurria o un micro siga en nuestras manos… el folklore aragonés seguirá vivo. Que nadie vaya a llorar / el día que yo me muera / es más hermoso jotear / aunque se cante y se baile con pena", finalizan.