La London Symphony Orchestra actuará el próximo miércoles ante una sala Mozart repleta

La temporada de grandes conciertos en el Auditorio de Zaragoza continua con la esperada actuación de la London Symphony Orchestra y para la que ya se han vendido todas las entradas. Este miércoles, 18 de febrero, desde las 19.30 horas, la centenaria orquesta londinense desarrolla en la sala Mozart un programa dirigido por Gianandrea Noseda y con el violín solista de Patricia Kopatchinskaja.

En el concierto, las piezas seleccionada para su interpretación serán: 'Nuages y Fêtes' (de Tres Nocturnos) de Debussy, 'Concierto para violín' de Berg y 'Sinfonía nº1' de Rachmaninoff.

La London Symphony Orchestra -LSO- fue fundada en 1904 como una de las primeras orquestas creadas por sus músicos. Desde entonces, generaciones de notables talentos han forjado su reputación de calidad, ambición y compromiso para compartir la música con todo el mundo.

La LSO ofrece unos 70 conciertos al año como Orquesta Residente en el Barbican, con su familia de artistas: director titular Sir Antonio Pappano, director Emérito Sir Simon Rattle, principales directores Invitados Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth, director laureado Michael Tilson Thomas, y artistas asociados Barbara Hannigan y André J Thomas.

Más que una orquesta

Además, cuenta con LSO Discovery, su programa comunitario y de aprendizaje a través del cual unas 60.000 personas experimentan cada año el poder transformador de la música. Los músicos de la Orquesta componen este programa único, dirigiendo talleres, asesorando a jóvenes talentos y visitando escuelas, hospitales y espacios comunitarios.

Su sello discográfico, LSO Live, es líder entre los sellos propiedad de orquestas, dando vida a la emoción de una actuación en directo en un catálogo de más de 200 aclamadas grabaciones, y llegando a millones de personas a través de servicios de 'streaming' y 'emisiones online'. La LSO ha sostenido más de 2.500 proyectos en películas, videojuegos y colaboraciones de audio a medida.

Gianandrea Noseda y Patricia Kopatchinskaja

Gianandrea Noseda es uno de los directores de orquesta más solicitados del mundo, reconocido por su arte tanto en la sala de conciertos como en la ópera. El reconocimiento artístico y la aclamación de la crítica han originado invitaciones al Carnegie Hall y a salas de conciertos internacionales, así como a un sello discográfico, distribuido por LSO Live, para el que Noseda también graba como principal director invitado de la LSO.

Ha dirigido las más importantes orquestas en los mejores teatros de ópera y festivales, ostentando papeles significativos en: BBC Philharmonic (director titular); principal director invitado de la Filarmónica de Israel, Teatro Mariinski, la Sinfonica Nazionalle della RAI y de la Filarmónica de Róterdam; Pittsburgh Symphony (Cátedra Victor de Sabata); y director artístico del Festival de Stresa.

Por su parte, la violinista Patricia Kopatchinskaja se concentra en llegar al corazón de la música. Con una combinación de profundidad, brillantez y humor, aporta a su música una teatralidad inimitable. Su especialidad es la música de los siglos XX y XXI y ha colaborado con compositores como Francesconi, Hersch, Kurtág, Illés, Salonen y Cattaneo.

Es embajadora humanitaria de Terre des Hommes, la principal organización benéfica suiza para la infancia, y fue galardonada con el Gran Premio Suizo de la Música por la Oficina Federal de Cultura de Suiza en 2017.

Este es el noveno concierto de los 16 extraordinarios que hay previstos para esta Temporada de Grandes Cociertos y que, entre otros grandes nombres internacionales, destacó la apertura con la Royal Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Vasily Petrenko y el pianista Simon Trpčeski, y de los que todavía queda por disfrutar el singular conjunto MusicaEterna dirigido por Teodor Currentzis o el tenor Juan Diego Flórez, acompañado al piano por Vincenzo Scalera.