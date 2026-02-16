Celtas Cortos cambia de ubicación su concierto en Zaragoza por sus 40 años

El grupo vallisoletano Celtas Cortos, autor de uno de los himnos de toda una generación, '20 de abril', inspirado en la cabaña del Turmo del Pirineo aragonés, está de gira conmemorando los 40 años de trayectoria por donde ya ha pasado, entre otros sitios, por el Movistar Arena de Madrid y este último fin de semana por el Roig Arena de Valencia.

En Zaragoza la idea era actúar en el pabellón Príncipe Felipe que es donde se anunció inicialmente el concierto para el 27 de febrero y para el que se estaban vendiendo las entradas. Sin embargo, solo se vendían entradas para pista lo que ya hacía suponer que quizá no era el sitio adecuado. De hecho, desde hace ya varias semanas, la actuación ya no estaba reflejada en la web oficial del propio pabellón.

Cómo comprar las entradas

Finalmente, el concierto tendrá lugar en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza para el que todas las entradas vendidas serán válidas (el que la quiera devolver puede hacerlo) y para el que ya están a la venta más entradas a través de Ticketmaster.

Así anunciaba el grupo esta gira: "Celtas Cortos celebrarán sus cuatro décadas de trayectoria con 40 años contando cuentos, una gira donde se podrá disfrutar de los grandes temas de la icónica formación vallisoletana. Canciones que forman parte de la historia de la música en español y están en el recuerdo y en el presente de varias generaciones".

¿Qué canciones están sonando en estos conciertos? "Hacemos un repaso por toda la carrera de Celtas Cortos, desde sus inicios, donde sonarán sus temas más significativos, como 'La senda del tiempo', 'Retales de una vida', 'Tranquilo majete', 'El emigrante', 'Cuéntame un cuento' o la mencionada '20 de abril'. Indiscutibles hitos de la música nacional en los que destaca su personal esencia folk, pero hay también espacio para múltiples estilos e influencias".