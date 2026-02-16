El regalo que reciben todos los artistas que actúan en Inverfest Zaragoza: "Os dejamos un trocito de esta tierra"

Inverfest Zaragoza está celebrando su segunda edición en la capital aragonesa después de su consolidación en Madrid donde nació el festival. Y por esta edición 2026 ya han pasado por Zaragoza artistas como Bebe, La habitación roja, Yerai Cortés, José Mercé, Los hermanos Cubero,...

Todos los artistas han tenido un denominador común en su paso por el festival en Zaragoza, y es que la organización de Inverfest ha obsequiado a todos ellos con un regalo que los artistas se han encontrado a llegar a los camerinos. Un presente, además, muy aragonés que se ha desvelado porque varios de ellos lo han publicado a través de sus redes sociales.

"Un trocito de esta tierra"

Se trata de una Trenza de Almudévar (varias cuando la actuación era de una banda) que cada artista ha recibido como regalo siempre acompañada de un emotivo mensaje de la cita musical. "Os dejamos un trocito de esta tierra tan bonita. Esperamos que disfrutéis estas trenzas de Almudévdar tanto como el bolo que nos vais a regalar. Un abrazo. Inverfest". Este era el mensaje, por ejemplo, para La habitación roja, que actuó el sábado en el Teatro de las Esquinas.

Todavía quedan seis conciertos para que concluya la edición de este año de Inverfest Zaragoza. Estos son Luis Fercán (20 de febrero, sala Luis Galve), Fetén Fetén (8 de marzo, sala Luis Galve), Andrés Suárez (12 de marzo, Teatro de las Esquinas), Luz Casal (13 de marzo, sala Mozart), Natalia Lacunza (sala Oasis, 13 de marzo) y Miguel Ríos (25 de marzo, sala Mozart). Las entradas están a la venta a través de la web de Inverfest Zaragoza.