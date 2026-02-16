Javier Macipe y Pepe Lorente viven la despedida soñada de 'La estrella azul' en Zaragoza

Pepe Lorente y Javier Macipe despiden su etapa de 'La estrella azul' con un doble concierto este martes y miércoles (20.00 horas) en el Teatro Principal de Zaragoza para los cuales quedan ya poquísimas entradas en lo que va a ser un gran viaje musical como broche de oro a una aventura, no se puede definir de otra manera, de película.

Ambos conciertos, en los que irán intercalando anécdotas de sus viajes por Argentina, serán eminentemente acústicos, si bien estarán acompañados por Guillermo Mata al bajo y Alberto Solobera a la guitarra. También contará con invitados especiales como Gabriel Sopeña, Jorge Usón o la cantadora de jotas Regina Trigo.

La música de sus viajes

Tras el éxito de la película (con premios Goyas incluidos), el director aragonés y el protagonista del filme (Pepe Lorente) decidieron llevar más allá el proyecto tocando en directo todas las músicas que descubrieron en esos viajes: Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Horacio Guarany... Más de 60 conciertos han ofrecido por toda España en estos dos años reivindicando ese folclore latinoamericano y chacareras compuestas por el propio Mauricio Aznar.

Las últimas entradas para esta doble cita, en la que, por supuesto, tampoco faltarán varios clásicos de Más Birras. se pueden comprar a través de la web del Teatro Principal y en las taquillas del mismo (abiertas de 17.00 a 21.00 horas) por 20 euros.

Aunque, aún así, tanto Macipe como Lorente ya avisaron cuando presentaron estas dos actuaciones, el broche definitivo llegará el próximo verano con un concierto con la banda al completo que aún no ha cerrado su fecha.