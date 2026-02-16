La Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza cumple 22 años: esta es la programación completa

La Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza cumple 22 años y lo hace, una edición más, con un programa que llama a defender "las libertades y derechos, la diversidad y la riqueza que el planeta posee". Las sesiones, que se volverán a celebrar en el Centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa hasta el 27 de febrero, serán de entrada libre hasta completar el aforo.

La inauguración se celebra este mismo lunes con la proyección de 'Shrinking space (Espacio menguante)', de Norma Nebot y Cristina Mora. Tras ella en los días sucesivos se podrán ver los filmes 'Bye Bye Tiberias', de Lina Soualem (este martes); 'Capitolio vs Capitolio', de Javier Horcajada (el miércoles); 'Mujeres calvas', de Sandra Román (el jueves); y 'Negro limbo', de Lorenzo Benítez, para concluir la semana.

Una mirada a producciones aragonesas

La segunda semana comenzará el lunes 23 de febrero con dos proyecciones de la sección Desde Aragón, 'Decían que era bruja', de Judith Prat y 'Disonancia', de Raquel Larrosa (nominada a los Goya de este año) para, desde el día siguiente, proseguir con la sección oficial. 'Cutting Through Rocks', de Mohammad Reza Eyni y Sara Khaki se podrá ver el 24 de febrero y, un día después, será el turno de 'Mano propia', de Rodrigo Patino. 'Flores bajo el hielo', de Marco Potyomkin, cerrará la sección oficial el jueves, 26 de febrero.

La clausura tendrá lugar el viernes, 27 de febrero, con una doble proyección, 'Una mirada al Sáhara Occidental. Mutha y la muerte de Hamm Fuku', de Daniel Suberviola; y 'Una mirada al Sáhara Occidental. Sólo son peces', de Ana Serna y Paula Iglesias'.

Todas las sesiones, programadas por Luis Antonio Alarcón, comenzarán a las 18.30 horas, excepto la de 'Bye Bye Tiberias', que será a las 17.00 horas.