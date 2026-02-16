Las claves del Zaragoza Luce: fechas, horarios, obras e itinerarios

El festival Zaragoza luce convertirá por segundo año consecutivo (durante un fin de semana del mes de febrero) las calles de la capital aragonesa en un museo de arte lumínico con doce puntos de luz, que incluyen creaciones de artistas internacionales, que llenarán otros tantos emplazamientos del Casco Histórico

Los lugares

Las obras se instalarán la plaza del Pilar, la plaza de la Delegación del Gobierno, el Museo del Foro, la plaza de la Lonja, la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza San Juan de los Panetes, la plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, el Patio Diocesano del Museo Alma Mater, la plaza San Felipe y la fachada del edificio de CaixaBank en la Plaza de España. La entrada será gratuita en todos los espacios.

Los artistas y sus obras

El estudio canadiense Lateral Office, de gran prestigio en arquitectura y diseño urbano, instalará 'Impulse' en la plaza del Pilar (frente a la basílica). Serán 15 balancines lumínicos ya exhibidos en otras ciudades y que requerirán de la participación del público.

Otro de los hitos de esta segunda edición es la presencia de la norteamericana Janet Echelman, una de las artistas más populares del panorama internacional del arte público. Su obra 'Earthtime 1.26' se instalará en la plaza de San Juan de los Panetes tras haber recorrido ciudades de los cinco continentes. Por su parte, el artista francés Cédric Le Borgne llegará con sus 'Les Voyageurs' a diferentes emplazamientos del Casco Histórico: la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza del Pilar, el Museo del Foro y la plaza de la Lonja.

Desde Francia vendrá igualmente Collectif Scale, un colectivo con una sólida trayectoria internacional en instalaciones audiovisuales inmersivas. Su obra 'Flux', presente en festivales y escenarios de todo el mundo, transformará la plaza del Justicia en un organismo vivo donde luz, movimiento y música generarán una experiencia sensorial envolvente, mientras que la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos se convertirá en un tablero luminoso habitado por figuras humanas gracias al colectivo galo Groupe Laps.

El mapa con las intervenciones artísticas del Zaragoza Luce 2026. / EL PERIÓDICO

Cuándo se podrán ver

Las obras se podrán contemplar en esos doce emplazamientos del 19 al 22 de febrero (jueves a domingo) desde las 19.00 horas hasta las doce de la noche con entrada libre.

Quién está detrás de la propuesta y qué presupuesto tiene

La ampliación de ocho a doce "puntos de luz" ha elevado también el presupuesto, que ha pasado de 485.000 a 640.000 euros. Eso sí, tal y como ha apuntado la alcaldesa, 108.000 euros están "patrocinados por la DGA y Caixabank" (esta última ha entrado este año como patrocinador oficial). El comisariado del evento volverá a estar a cargo de la empresa Antídoto, con Curro Melero al frente.

El origen

El proyecto del Festival de la luz nació en Lyon en el año 2002 y, desde entonces, se ha celebrado en otras ciudades europeas como Fráncfort, Bruselas, Turín y Madrid convirtiéndose en referencia en todos esos lugares. En Zaragoza es la segunda ocasión que se celebra.