Dos leyendas del rap zaragozano vuelven a unir fuerzas: "Este disco es una promesa que nos hicimos de niños"

Llevan desde los 13 años rapeando juntos y colaborando en diferentes proyectos, pero Rapsusklei y Sharif nunca habían lanzado mano a mano un disco oficial en sí mismo. Esta anomalía poética llegó a su fin el pasado viernes, cuando vio la luz ‘La música de los días rotos’, un disco con el que los dos amigos y raperos zaragozanos saldan una cuenta pendiente. «Más que una ambición, este álbum es una promesa que nos hicimos de niños. Siempre hemos creído que las cosas valiosas hay que tomarlas con calma, más allá de que nos daba cierto respeto abordar este sueño», explica a este diario Sharif Fernández Méndez.

Sus carreras en solitario tampoco les habían permitido parar un tiempo y cumplir esa promesa; hasta que en febrero del año pasado decidieron ‘esconderse’ en un pueblo del Pirineo junto a Gordo Del Funk y Bombony Montana para empezar a dar forma a las diez canciones del disco. «Partimos desde cero compartiendo rimas y con la idea inicial de salir un poco de nuestra zona de confort buscando un sonido diferente», apunta Rapsusklei (Diego Gil).

Para ello recurrieron a los citados productores zaragozanos, más jóvenes que ellos y que les podían aportar esa savia nueva. «Nos dieron esa óptica distinta y más actual, porque si fuera por nosotros muchas veces tiraríamos más hacia ese sonido del Nueva York de los 90», indica Sharif. Así, por ejemplo, los estribillos ganan protagonismo en esos diez cortes, algo que también viene ocurriendo por otra parte en sus discos en solitario. «Nosotros somos raperos, no cantantes, así que para esos estribillos hemos pedido la colaboración de distintos artistas», apunta Rapsusklei, que nombra por ejemplo a Kyr4, Luis Cortés o Aerstame.

En cuanto a las letras, ‘La música de los días rotos’ aborda diferentes temáticas. Desde el desamor de ‘No me hables de amores’, pasando por su concepción del hecho artístico (‘La flor en los escombros’) o la mera competición en el micro (‘Puro’). «Muchas de las rimas fueron brotando de unos pocos versos y nunca abordábamos la canción sabiendo de qué íbamos a hablar en ella. Todo salió de forma muy natural», comenta Sharif.

El disco también saldrá en formato vinilo y se podrá comprar en sus respectivas webs oficiales y en los conciertos. La gira de presentación echará a andar el 17 de abril en la sala Oasis de Zaragoza y después pasará por Alicante, Madrid o Barcelona. «Aún hay más fechas por confirmar y la verdad es que nos hace mucho ilusión poder presentarlo en directo. Hemos girado juntos muchas veces, pero esto será algo especial», reconoce Gil, que destaca que llevaban más de 15 años queriendo lanzar este disco.

Allá por 1993

No hay que olvidar que Sharif y Rapsusklei, ambos de 1980, se conocieron con tan solo 13 años. Su amor por el rap les unió allá por 1993, en esas primeras jam sessions que empezaron a convertir a Zaragoza en la capital del hip hop en España. Poco a poco, su conexión personal y artística fue creciendo y pasaron a formar parte de Fuck Tha Posse, uno de los grupos más importantes de esos primeros años del rap zaragozano. «En esa época escuchar hip hop no era nada habitual, así que cuando conocías a alguien que también le gustaba se establecía una conexión especial. Eso sucedió con Rapsus y pronto nos hicimos como hermanos», rememora Sharif.

En este mismo sentido se manifiesta Rapsusklei, que recuerda que ambos se conocieron en una jam en un bar de El Gancho: «En esos años nos conocíamos todos. También estaban por allí Sho-Hai y Kase.O, aunque todavía no existían los Violadores del Verso como tal».

Con Fuck Tha Posse (y junto a Oscar a Secas y Johann) consiguieron bastante repercusión a finales de los años 90. Y eso que nunca llegaron a grabar un disco. «Grabamos canciones sueltas y luego alguien las subió a internet en forma de maqueta, pero no fuimos nosotros», recuerda Gil, que en 2002 lanzó su primer álbum en solitario (‘La historia más real de vuestras vidas’).

Para la gira de presentación de ese trabajo, ya contó con el apoyo en el micro de Sharif y así han seguido colaborando mutuamente a lo largo de todos estos años en sus respectivos 'tours'. «Nuestra conexión artística siempre ha sido muy especial. En 2014 también publicamos junto a Juaninacka el disco ‘Curso Básico de Poesía’, pero los dos solos nunca habíamos hecho nada parecido», subraya Sharif.

Así, ‘La música de los días rotos’ llega para saldar esa deuda pendiente y cumplir la promesa de aquellos chavales a los que el amor por el rap les unió para siempre.