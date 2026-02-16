Un libro 'desnuda' a Billy Wilder, el cineasta que le dedicó un brindis a Buñuel: "El mejor y más humilde de todos nosotros"

"Sobre él nunca estará todo dicho. Lo que ahora sugiere Wilder puede ser llamativamente diferente a lo que inspiraba hace 50 o 60 años". Por esa grandeza de su figura, en el 120 aniversario de su nacimiento, Donostia Kultura y la Filmoteca Vasca han publicado un libro dentro de su colección Nosferatu en la que desde diferentes prismas, se analiza la figura de Billy Wilder, "uno de los cineastas más aclamados de la historia". ¿El mejor? El que habla es el aragonés Luis Alegre, que ha sido el coordinador de la obra, y aclara este punto: "Como decía Rafael Azcon, 'mejor' solo se puede decir si hay cronómetro".

'Billy Wilder. Anatomía de un genio' cuenta con una notable presencia aragonesa ya que, además de la coordinación de Luis Alegre también hay artículos de cinco expertos más de la comunidad. Mariano Gistaín se ocupa de su actividad como periodista en la Viena y el Berlín de los años 20; Daniel Gascón de su ideología, Antón Castro de sus relaciones con Marilyn Monroe y Raymond Chandler, Carlos Calvo del reflejo en su cine del mundo del periodismo y Manuel Vilas evoca su relación personal con Irma, la dulce. Y es que, precisamente, la pretensión de esta obra es "arrojar nuevas miradas acerca de su vida, su obra, su estilo, su toque y las múltiples aristas de su personalidad", explica el coordinador de la misma.

Los recovecos de la naturaleza humana

Luis Alegre desgrana por qué Wilder es uno de los grandes y sus cualidades: "En su maravillosa capacidad de hurgar en los recovecos de la naturaleza humana sin resultar pedante, solemne o aburrido. Ser, al mismo tiempo, muy profundo y muy entretenido es un desafío que él supero como casi nadie, o como nadie. Y, luego, es muy impactante su formidable versatilidad, que le permitió dejar obras maestras en géneros muy distintos", señala.

'El apartamento', una de las grandes películas de Billy Wilder. / EL PERIÓDICO

Con el cineasta de origen austríaco, Alegre tuvo un flechazo muy especial (algo que relata también en el capítulo que abre el libro): "'El apartamento' me volvió loco a los 17 años. Entré en trance, volé. La he visto 73 veces. Y las que quedan. Billy Wilder me hizo sentir que uno se podía enamorar de una película. Alguien que te provoca emociones tan sublimes pasa a formar parte de inmediato de lo mejor de tu vida. Wilder, con Buñuel, Hitchcock y Fernando Fernán-Gómez, fue uno de los grandes flechazos de mi infancia y adolescencia".

'Billy Wilder. Anatomía de un genio' incluye una entrevista con Fernando Trueba, quien con 'Belle Époque' ganó un Oscar y lanzó una excelsa dedicatoria que relanzó aún más el nombre de Wilder en España, tal y como recuerda Alegre: "Su discurso ya está en la historia de los Oscar, por su originalidad, gracia y capacidad de sorpresa: “Me gustaría creer en Dios para darle las gracias, pero solo creo en Billy Wilder. Gracias, Mr. Wilder”.

El brindis más especial con un aragonés

El director de 'El apartamento', 'El crepúsculo de los dioses' y 'Con faldas y a lo loco', entre otras muchas de gran factura, también tenía admiración por un turolense, el calandino Luis Buñuel, según cuenta Luis Alegre: "Wilder asistió al almuerzo que George Cukor organizó en su casa en honor de Luis Buñuel, en noviembre de 1972, al que acudieron otros gigantes como John Ford, Alfred Hitchcock o William Wyler. Jean-Claude Carrière me contó el brindis que lanzó Billy Wilder: “Por Luis Buñuel, el mejor y más humilde de todos nosotros”. Es algo precioso y una muestra insuperable de devoción", rememora el escritor y periodista.

Es más, Alegre revela algo que siempre ha tenido en su cabeza: "Tengo la sensación —sólo sensación— de que Buñuel se inspiró en el final de 'El apartamento' —Jack Lemmon y Shirley McLaine jugando a las cartas— cuando tuvo que repentizar un nuevo final para 'Viridiana' motivado por la prohibición del que tenían pensado él y su coguionista Julio Alejandro. En 'Viridiana', los tres protagonistas acaban jugando al tute. 'El apartamento' se estrenó en 1960, un poco antes del rodaje de la película de Buñuel".

Y tal como está el cine hoy en día, la pregunta se impone casi sola, ¿Billy Wilder tendría cabida hoy en día en la cartelera? "Quiero pensar que un genio de su talla siempre tendría sitio. Pero igual estoy equivocado", concluye Luis Alegre.