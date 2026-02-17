Bunbury, a punto de agotar las entradas para su concierto de Zaragoza

La expectación por ver a Enrique Bunbury en directo en Zaragoza, su ciudad, está atravesando el momento más alto de su historia y la prueba es que cuando todavía faltan diez meses para su concierto en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa, que será el 12 de diciembre, ya solo quedan algo más de 100 entradas para que se cuelgue el cartel de 'sold out' y está ya muy cerca del llamado lleno técnico.

Así, las entradas para el artista zaragozano han volado en apenas diez días desde que salieran a la venta las mismas para el 'Nuevas Mutaciones Tour', que tendrá además dos paradas más en España, Madrid y Valencia, para los que las entradas también se están vendiendo a buen ritmo.

Las fechas y cómo comprar las entradas

El aragonés errante vuelve a constatar de esta forma su enorme tirón en la ciudad que lo vio nacer. Y eso que el cantante actuó hace menos de cinco meses en el pabellón Príncipe Felipe dentro de su 'Huracán Ambulante Tour'. Su gira para este 2026 se llama 'Nuevas Mutaciones' y comenzará en octubre en América para desembarcar posteriormente en España.

En concreto, su nuevo 'tour' comenzará en Puebla el 10 de octubre y continuará por Ciudad de México (12 y 15 de octubre), Guadalajara (21 de octubre), San José (26 de octubre), Bogotá (29 de octubre), Buenos Aires (4 de noviembre), Lima (7 de noviembre), Santiago de Chile (9 de noviembre), Nueva York (12 y 14 de noviembre), Highland (17 de noviembre) y Los Ángeles (21 de noviembre). Después aterrizará en España, donde pasará por Madrid (4 de diciembre) y Valencia (7 de diciembre) antes de concluir su gira en Zaragoza el 12 de diciembre.

Las entradas para los tres conciertos en Españase pueden comprar en este enlace, en Ticketmaster.