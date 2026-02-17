David Trueba se incorpora a la programación de Retina, el festival que une música en directo y cine en Zaragoza

El festival Retina no ha dejado de crecer desde que echó a andar en Zaragoza en 2018. Empezó como un ciclo pequeño y con la original idea de tocar música en directo mientras se proyecta una película creando así una nueva banda sonora, y poco a poco se ha ido haciendo más y más grande. De hecho, en 2022 ya exportó su modelo de éxito a otras ciudades españolas y en esta novena edición ha desembarcado en Barcelona y Madrid (en enero en la capital condal y hace solo unos días en Madrid).

Del lunes 23 de febrero y hasta el 8 de marzo volverá a aterrizar en 'casa' concentrando una parte esencial de la programación. No en vano, Zaragoza acogerá los estrenos absolutos de la mayoría de las producciones de esta novena edición. El festival impulsado por la promotora aragonesa Born! Music (con Eduardo Pérez al mando) se desarrollará en esta ocasión en el Teatro del Mercado y el CaixaForum Zaragoza.

La sección principal de la cita, denominada Play, ha programado siete sesiones. La primera se celebrará el 27 de febrero y en ella se reinterpretará la banda sonora de 'Dos tontos muy tontos' (Peter y Bobby Farrelly, 1994), con música original de Gilipojazz. Al día siguiente, Niña Coyote Eta Chico Tornado dialogarán desde el rock con el universo salvaje y grotesco de 'Acción mutante' (Álex de la Iglesia, 1993).

La programación continuará el 1 de marzo con una nueva lectura musical de 'Verano 1993' (Carla Simón, 2017), para la que Ixeya ha compuesto una banda sonora original, y con 'Alicia en el país de las maravillas' (1951) el 3 de marzo, en una versión con música interpretada en directo por Sanspok. Estas cuatro primeras actuaciones tendrán lugar en el Teatro del Mercado.

La sección Play aterrizará después en el CaixaForum Zaragoza. El 5 de marzo se ha programado el estreno absoluto de 'Un año, una noche' (Isaki Lacuesta, 2022), con nueva banda sonora de Fantasma Sur, proyecto en cuyas filas se encuentra el propio director de la película, mientras que el 7 de marzo se realizará una reinterpretación sonora de 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976), a cargo de Zabala.

La programación de esta sección finalizará el 8 de marzo con 'Kirikú y la bruja' (Michel Ocelot, 1998), que regresa al festival tras la excelente acogida obtenida en la edición anterior, nuevamente con música en directo de la banda zaragozana Rosin de Palo. Las entradas para todas estas actuaciones de Retina 2026 pueden adquirirse desde la web del festival.

Otras actividades

Sin embargo, la programación de esta novena edición no se quedará aquí, ya que también se han organizado coloquios y talleres. Así, la Filmoteca de Zaragoza acogerá una selección de documentales que abordan la música desde perspectivas culturales y políticas, como 'Ellis Park', sobre el músico Warren Ellis; 'Mutiny in Heaven: The Birthday Party', centrado en la banda liderada por Nick Cave, y 'One Hand Don’t Clap', sobre el calipso en Trinidad y Tobago.

Asimismo, este espacio acogerá 'Banda sonora para un golpe de estado', que vincula jazz y Guerra Fría; 'Sisters with Transistors', sobre pioneras de la electrónica, y 'Amazing Grace', documento sobre la grabación gospel de Aretha Franklin.

El festival reforzará además su dimensión reflexiva con foros y coloquios con David Trueba, Maika Makovski y Ovidi Tormo sobre la composición musical en el cine, mientras que la programación se ampliará en abril con el taller 'Electrónica aplicada a bandas sonoras', impartido por Jon Aguirrezabalaga en el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza.