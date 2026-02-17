La Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón ya tiene sucesor de Carmelo Artiaga

El inesperado deceso del fundador y presidente de la institución, Carmelo Artiaga Mialdea, acaecido el pasado 31 de enero, ha obligado a que la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón reorganice su Consejo Directivo.

El pasado 15 de febrero, el Consejo Directivo se reunió de manera extraordinaria y ante la ausencia de candidaturas adicionales para presidir la Academia y en aplicación de los Estatutos, ha renovado el Consejo Directivo por el plazo de un año, siendo designado como nuevo presidente Juan Francisco Labrador Alonso, anteriormente vicepresidente por Zaragoza y secretario.

Además, dentro de la reestructuración del Consejo Directivo, se incorporan Jesús Martín Ferrer como vicepresidente por Zaragoza, Lorena Laglera Bailo como vicepresidenta por Huesca y Elena Usán Gaspar como vicepresidenta por Aragoneses en el Exterior. En cuanto a los relevos en las vocalías, se incorporan Salvador Cored Bergua, María Jesús Hernández Viñerta, Marta Hidalgo García y Juan Pablo Romanos. Además, la tesorería recae en manos de Jorge Pérez Picón y la secretaría en Ana María Mainar Fernández.

"Su trabajo fue fundamental"

El nuevo Consejo Directivo desea expresar su más profundo agradecimiento por la dedicación, liderazgo y compromiso demostrados por Carmelo Artiaga Mialdea durante su gestión: «Su trabajo fue fundamental para el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento institucional, dejando una huella significativa en nuestra comunidad».

La línea de trabajo del nuevo Consejo Directivo será continuista con la labor iniciada durante la presidencia de Carmelo Artiaga, «para proteger, fomentar y ayudar al desarrollo del folclore y la jota de Aragón», en palabras de Juan Labrador, nuevo presidente de la entidad. Entre los objetivos, se continuará con el trabajo a favor de la candidatura de la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, con los actos de reconocimiento a nuestros mayores con los nombramientos de nuevos Académicos de Honor y la puesta en marcha de los Premios ARRAIGO de la Academia, con el trabajo para conseguir que el folclore y la jota entren a formar parte del currículum educativo en Aragón. También se contempla la promoción de la edición, impresión y difusión de publicaciones, estudios o materiales audiovisuales de interés cultural y artístico vinculados al folclore y la jota de Aragón. Por último y en consonancia con los tiempos actuales, se trabajará en la consolidación del entorno digital y de las plataformas lajota.app y lajota.org, desarrolladas por la Fundación ECUUP en el marco del convenio firmado con dicha entidad.

Las incorporaciones y nombramientos acordados en la reunión extraordinaria con fecha de 15 de febrero serán presentados para su ratificación en el Asamblea General Ordinaria, cuya celebración se prevé el próximo mes de marzo.

Nuevo Consejo Directivo

Presidencia: Juan Francisco Labrador Alonso.

Vicepresidencias por Huesca: Lorena Laglera Bailo & Roberto Ciria Castán.

Vicepresidencias por Zaragoza: María Teresa Pardos Narvión & Jesús Martín Ferrer.

Vicepresidencias por Teruel: María Covadonga Galeote Mayor & Juan Villalba Sebastián.

Vicepresidencias Aragoneses en el Exterior: Elena Usán Gaspar & Javier Moraz Brota.

Vocales: Juan Carlos Aguayo Lapuerta, Joaquín Baldellou Sahún, Natividad Brivián Lacruz, Salvador Cored Bergua, Blanca Ferrer Vicente, María Jesús Hernández Viñerta, Marta Hidalgo García, Antonio Mainar Orós, Ana Pilar Morales García, Juan Pablo Romanos, José Antonio Pedrós Fraga, María de la Cinta Yago García.

Tesorería: Jorge Pérez Picón.

Secretaría: Ana María Mainar Fernández.